Milei mira otra vez a Buenos Aires para potenciar Vaca Muerta

Hay una vieja máxima del poder que rara vez falla: la ideología dura hasta que aparece la logística. Y eso parece estar ocurriendo con el proyecto para reactivar el Tren Norpatagónico, una obra ferroviaria que el Gobierno nacional volvió a poner bajo análisis para mejorar el transporte de cargas entre Bahía Blanca y Añelo. En el mapa político puede haber grieta. En el mapa energético, en cambio, las distancias se miden en toneladas, kilómetros y capacidad industrial.

La iniciativa busca recuperar un corredor ferroviario estratégico para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta. El proyecto contempla la puesta en valor de 582 kilómetros de vías y la construcción de otros 83 kilómetros nuevos para conectar de manera más eficiente el corazón operativo de los yacimientos neuquinos con uno de los principales complejos industriales y portuarios del país. Si finalmente avanza, la obra demandaría alrededor de cuatro años de ejecución.

No es una discusión menor. Cada pozo que se perfora en Vaca Muerta necesita arena, caños, equipos pesados y una logística capaz de mover miles de toneladas todos los días. Hoy buena parte de esa tarea depende del transporte por camión, con mayores costos, más tiempo y una presión creciente sobre las rutas. El ferrocarril aparece como la alternativa para abaratar la operación y aumentar la capacidad de abastecimiento.

La geografía termina ordenando lo que la política discute

La rosca política suele presentar a la provincia de Buenos Aires y a la Casa Rosada como dos polos enfrentados. Javier Milei y Axel Kicillof construyeron buena parte de su confrontación pública sobre esa lógica. Sin embargo, el desarrollo energético obliga a mirar el mapa con menos consignas y más pragmatismo.

Porque Vaca Muerta puede extraer petróleo y gas a escala mundial, pero necesita una red industrial capaz de procesar esa producción. Y ahí Buenos Aires juega un papel que ninguna otra provincia puede reemplazar.

La mayor parte de la capacidad nacional de refinación de combustibles, junto con buena parte del complejo petroquímico y de la infraestructura portuaria para exportar hidrocarburos y derivados, se concentra precisamente en territorio bonaerense. Es una paradoja interesante: Buenos Aires no es una provincia petrolera por extracción, pero sí lo es por transformación industrial. Sin ese entramado de refinerías, puertos y plantas petroquímicas, buena parte del potencial de Vaca Muerta pierde competitividad.

El trazado ferroviario refleja exactamente esa lógica. Las obras previstas incluyen la mejora de 374 kilómetros del corredor existente, la renovación integral de otros 208 kilómetros y la construcción de un nuevo desvío ferroviario entre Contraalmirante Cordero y Añelo para conectar de manera directa con la zona de mayor actividad hidrocarburífera y evitar el paso por áreas urbanas.

La apuesta oficial es sencilla de explicar: mover más carga, reducir costos logísticos y acelerar la salida de insumos y producción. Pero detrás de los rieles también aparece otra enseñanza política. Los grandes proyectos de infraestructura suelen ignorar las peleas discursivas porque responden a otra lógica: la de la economía real.

En definitiva, Vaca Muerta puede convertirse en el gran motor exportador argentino, pero necesita una cadena logística integrada para funcionar a pleno. Y esa cadena empieza en Neuquén, atraviesa Río Negro y termina inevitablemente mirando hacia Bahía Blanca y el complejo industrial bonaerense. A veces la política se empeña en dividir el país en bandos. La producción, en cambio, insiste en recordar que los ductos, los puertos y los ferrocarriles no votan: conectan.