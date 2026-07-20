Lomas avanza con una obra clave para anegamientos en Fiorito

El Municipio de Lomas de Zamora continúa desarrollando obras de infraestructura en distintos barrios del distrito a través del programa 'Obras de la Comunidad'. En este marco, se está llevando adelante un proyecto de saneamiento hídrico y vial en el barrio “El Paredón”, en Fiorito, con el objetivo de optimizar el drenaje pluvial, reducir los anegamientos y mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las familias de la zona.



La obra contempla en esta primera etapa una intervención integral sobre la calle Esquel, donde se ejecuta la construcción de 240 metros de cañerías que se conectarán al sistema pluvial existente para conducir las aguas hacía la calle El Plumerillo, y desde allí a la Estación de Bombeo de Fiorito.



El programa en Esquel también incluye además de la construcción de cámaras de inspección y seis nuevos sumideros que permitirán incrementar la capacidad de captación del agua de lluvia. Allí también se realizará la pavimentación de casi 200 metros lineales de calzada con carpeta asfáltica y cordón cuneta para favorecer el escurrimiento superficial durante las precipitaciones, y se instalarán conexiones domiciliarias en los pasillos internos para garantizar el drenaje dentro del barrio.



Actualmente el conducto principal ya se encuentra instalado, compuesto por un primer tramo de 114 metros de cañerías de 1000 milímetros de diámetro, otro sector de 106 metros de 800 y una última parte de 26 metros de 600. Ahora, se está trabajando en el relleno de suelo, la realización de enlaces y la reconstrucción de las losas en los sectores de hormigón existentes que fueron intervenidos por la obra.



Por su parte, el proyecto en el Barrio “El Paredón” incluye una segunda etapa que se desarrollará sobre la calle Reano con acciones destinadas a optimizar el funcionamiento del sistema hídrico actual. Las tareas incluyen la reconstrucción y construcción de seis cámaras de inspección que facilitarán el mantenimiento de la red para evitar obstrucciones, junto a la reconstrucción de la bocacalle de Esquel y Reano y la renovación de sumideros junto con sus enlaces.



Asimismo, se construirán nuevos sumideros de tierra para mejorar el drenaje de las zanjas hacia el conducto pluvial existente, además de la reconstrucción de veredas y de los sectores de calzada que deban intervenirse durante la ejecución de la obra.



La última etapa del proyecto comprenderá la construcción de un nuevo sistema de desagües sobre el pasillo central ubicado entre las calles Esquel y Reano, que contempla la construcción de 130 metros lineales de zanja revestida con rejillas para poder poder captar las aguas en ese sector.



De este modo, la intervención de manera global contempla una inversión integral en infraestructura hídrica y vial que incluye la ejecución de más de 240 metros de conducto principal, 160 metros de cañería domiciliaria de 315 milímetros, 130 metros de zanja revestida con rejillas, 16 cámaras de conexión domiciliaria, 10 cámaras de inspección, 12 sumideros, la construcción de 1.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica con cordón cuneta y la reconstrucción de 340 metros cuadrados de veredas, mejorando tanto el sistema de drenaje como la circulación en el barrio.



Con este tipo de obras, el Municipio continúa impulsando el programa 'Obras de la Comunidad', llevando adelante acciones que mejoran la infraestructura urbana, fortalecen el sistema hídrico y generan mejores condiciones de circulación y seguridad para vecinos y vecinas de cada barrio.