Presentaron un proyecto de ley que pone un límite del 15% a la titularidad extranjera en el territorio provincial y en cada uno de sus partidos

En oposición a Milei, el Kirchnerismo busca limitar la compra de tierras en manos extranjeras en PBA

La iniciativa fue presentada por los diputados provinciales Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero.

La medida surge como respuesta directa a la derogación de la normativa nacional de tierras y busca resguardar recursos estratégicos mediante la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, garantizando la transparencia dominial y la plena identificación de los beneficiarios finales en toda operación inmobiliaria o societaria.

El texto define además estrictas salvaguardas para proteger las denominadas zonas de protección territorial estratégica —que incluyen cuencas hídricas, humedales, áreas naturales, cinturones hortícolas y territorios de agricultura familiar—, exigiendo autorización previa y denegando transacciones que puedan comprometer la soberanía alimentaria, el acceso al agua o el arraigo de las comunidades locales.

De esta manera, la aprobación de este proyecto de Ley, permite a la Provincia contar con más y mejores herramientas para una mejor utilización de sus recursos naturales y defender el trabajo local, evitando la especulación, cuidar el ambiente y asegurar que la tierra sirva para el desarrollo de todos los bonaerenses.