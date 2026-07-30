Presentaron un proyecto de ley que pone un límite del 15% a la titularidad extranjera en el territorio provincial y en cada uno de sus partidos

En oposición a la propuesta del gobierno Javier Milei, que busca desregular la venta de tierras rurales sin límite a personas extranjeras, el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley fijando un límite del 15% a la titularidad extranjera en el territorio provincial y en cada uno de sus partidos.
Política30/07/2026

WhatsApp Image 2026-07-30 at 12.23.29En oposición a Milei, el Kirchnerismo busca limitar la compra de tierras en manos extranjeras en PBA

La iniciativa fue presentada por los diputados provinciales Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero. 

La medida surge como respuesta directa a la derogación de la normativa nacional de tierras y busca resguardar recursos estratégicos mediante la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, garantizando la transparencia dominial y la plena identificación de los beneficiarios finales en toda operación inmobiliaria o societaria.

El texto define además estrictas salvaguardas para proteger las denominadas zonas de protección territorial estratégica —que incluyen cuencas hídricas, humedales, áreas naturales, cinturones hortícolas y territorios de agricultura familiar—, exigiendo autorización previa y denegando transacciones que puedan comprometer la soberanía alimentaria, el acceso al agua o el arraigo de las comunidades locales. 

De esta manera, la aprobación de este proyecto de Ley, permite a la Provincia contar con más y mejores herramientas para una mejor utilización de sus recursos naturales y defender el trabajo local, evitando la especulación, cuidar el ambiente y asegurar que la tierra sirva para el desarrollo de todos los bonaerenses.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-07-31 at 12.53.35

La Tintorería presentó su nuevo informe de opinión pública y trazó el mapa político de la provincia de Buenos Aires rumbo a 2027

Política31/07/2026
La segunda edición del informe de opinión pública de La Tintorería revela cómo evoluciona la confianza institucional, cuáles son los nuevos liderazgos que emergen en la sociedad, cómo se ordena la disputa entre el peronismo y La Libertad Avanza y qué escenarios comienzan a perfilarse en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027.
NOTA 3

Inseguridad en Quilmes fuertes críticas libertarias

Política31/07/2026
Estefanía Albasetti cuestionó la falta de patrullajes y el funcionamiento del sistema de prevención durante una sesión del Concejo Deliberante. También rechazó un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo y respaldó la reforma de la Ley de Salud Mental.
Lo más visto
WhatsApp Image 2026-07-30 at 15.28.16

Camus: Sísifo y la actualidad

Cultura 30/07/2026
¿Por qué lo castigaron los dioses?
1.  Engañó a la Muerte y la encadenó
2.  Traicionó a Hades y escapó del inframundo
3.  Reveló secretos de los dioses
NOTA 3

Inseguridad en Quilmes fuertes críticas libertarias

Política31/07/2026
Estefanía Albasetti cuestionó la falta de patrullajes y el funcionamiento del sistema de prevención durante una sesión del Concejo Deliberante. También rechazó un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo y respaldó la reforma de la Ley de Salud Mental.