Magdalena Sierra entregó 3800 netbooks a estudiantes secundarios

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, participó en el Parque La Estación de la entrega de netbooks a alumnas y alumnos locales que cursan el último año en escuelas públicas, técnicas y con un 100% de subvención, en el marco del Programa Avellaneda Conectada.

En esta ocasión se trató de 3.800 equipos para estudiantes de 54 escuelas secundarias de Avellaneda, que le dan continuidad a la entrega de distintas herramientas que realiza la comuna para acompañar el trayecto educativo de todos los niños, niñas y jóvenes de Avellaneda, además de la inversión permanente en infraestructura escolar.

A lo largo de toda la jornada, la jefa comunal conversó en ambos turnos con los jóvenes y con los adultos responsables que los acompañaron para retirar las netbooks.

Por primera vez, en esta etapa se han incorporado también talleres denominados “Habilidades del futuro”: una serie de cursos que tienen como objetivo que los estudiantes desarrollen capacidades digitales y habilidades para el mundo del trabajo, incorporando la IA como herramienta.

Los cursos se dictan en 5 encuentros, uno presencial y cuatro virtuales, sobre gestión de proyectos; gestión de presupuestos; gestión de equipos de trabajo; gestión de comunicación; gestión de economía personal.

Vale destacar que las políticas municipales de acompañamiento a las trayectorias educativas permitieron ubicar a Avellaneda como el distrito con mayor porcentaje de permanencia y egreso de estudiantes secundarios.