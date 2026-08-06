La Comisión de Seguridad del Senado avanzó con proyectos para fortalecer la prevención y la gestión de riesgos en la provincia

La Comisión de Seguridad del Senado de la provincia de Buenos Aires, presidida por el senador Sergio Berni, llevó adelante una nueva reunión de trabajo en el Salón Antonio Cafiero, donde analizó distintos expedientes, aprobó proyectos de ley y dio giro a otras iniciativas para continuar su tratamiento legislativo.
Región06/08/2026

WhatsApp Image 2026-08-06 at 15.23.56Entre los principales temas abordados, la comisión aprobó el proyecto de ley presentado en conjunto por los senadores Sergio Berni y Malena Galmarini, que crea el Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres, Protección Civil, Desarrollo Resiliente y actualiza el Sistema de Defensa Civil.

La iniciativa propone un marco integral para coordinar la acción entre organismos públicos y privados, municipios, entidades públicas no estatales y la comunidad, con el objetivo de prevenir, reducir y mitigar los riesgos en el territorio bonaerense, fortaleciendo además la capacidad de respuesta frente a emergencias y desastres.

Asimismo, la comisión emitió dictamen favorable al proyecto del senador Marcelo Leguizamón Brown que establece el Régimen Provincial de Trazabilidad de Cobre y Otros Metales Recuperados. La propuesta busca prevenir y reducir el robo, hurto, receptación y comercialización ilegal de estos materiales mediante un sistema de registro, control, fiscalización y trazabilidad en todas las etapas de su compra, venta, acopio, transporte y procesamiento.

Del encuentro participaron de manera presencial los senadores Sergio Berni (FP) y Marcelo Leguizamón Brown (Hechos - IDENTIDAD). En forma virtual lo hicieron las senadoras Malena Galmarini (FP), Ayelén Durán (FP) y Sabrina Bastida (FP), y los senadores Marcos Pisano (FP), Adrián Santarelli (FP) y Luciano Olivera (LA).

De esta manera, la Comisión de Seguridad continúa impulsando iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la prevención, modernizar las herramientas de gestión del riesgo y brindar mayores capacidades al Estado para proteger los bonaerenses.

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