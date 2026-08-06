La Comisión de Seguridad del Senado avanzó con proyectos para fortalecer la prevención y la gestión de riesgos en la provincia

Entre los principales temas abordados, la comisión aprobó el proyecto de ley presentado en conjunto por los senadores Sergio Berni y Malena Galmarini, que crea el Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres, Protección Civil, Desarrollo Resiliente y actualiza el Sistema de Defensa Civil.

La iniciativa propone un marco integral para coordinar la acción entre organismos públicos y privados, municipios, entidades públicas no estatales y la comunidad, con el objetivo de prevenir, reducir y mitigar los riesgos en el territorio bonaerense, fortaleciendo además la capacidad de respuesta frente a emergencias y desastres.

Asimismo, la comisión emitió dictamen favorable al proyecto del senador Marcelo Leguizamón Brown que establece el Régimen Provincial de Trazabilidad de Cobre y Otros Metales Recuperados. La propuesta busca prevenir y reducir el robo, hurto, receptación y comercialización ilegal de estos materiales mediante un sistema de registro, control, fiscalización y trazabilidad en todas las etapas de su compra, venta, acopio, transporte y procesamiento.

Del encuentro participaron de manera presencial los senadores Sergio Berni (FP) y Marcelo Leguizamón Brown (Hechos - IDENTIDAD). En forma virtual lo hicieron las senadoras Malena Galmarini (FP), Ayelén Durán (FP) y Sabrina Bastida (FP), y los senadores Marcos Pisano (FP), Adrián Santarelli (FP) y Luciano Olivera (LA).

De esta manera, la Comisión de Seguridad continúa impulsando iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la prevención, modernizar las herramientas de gestión del riesgo y brindar mayores capacidades al Estado para proteger los bonaerenses.