Una opinión sobre las elecciones en la Caja Médica

“El 9 de Septiembre hay elecciones en los distritos pares. Berazategui pertenece al Distrito II, se presentan dos listas” para agregar luego que “hay personas, médicos y no médicos, que desconocen cómo se conforma, cómo se constituyen sus fondos y cuáles son los beneficios que presta - para remarcar- la Caja es una entidad de Ley, todas sus acciones se rigen y deben atenerse a esa ley constitutiva”.

Más adelante la profesional puntualiza que “hay representantes de toda la provincia de Bs. As., divididos en 10 Distritos. Ellos forman la Asamblea cuyas decisiones pautan el accionar de la Institución. La dirige un Directorio donde cada Distrito tiene un representante y su Presidente se elige por el voto del Directorio.”

Sobre la financiación de la Caja la doctora Mucci explicó que “los fondos provienen de dos vertientes fundamentalmente:

1.- La escala de Aportes, cuota que fija, en galenos, la Asamblea Anual, que el médico en actividad abona mensualmente.

2.- Con el 5% del valor de los honorarios percibidos y declarados, por el profesional, en su actividad privada. Ese valor se convierte en Unidades de Cómputo Previsional (UCP) a los que el profesional accede, cuando se jubila, junto a su jubilación. Estos son los orígenes de los fondos de la Caja.”

Explica asimismo que “para poder hacer frente a todos los beneficios que ofrece, en el transcurrir de los años, se hicieron inversiones financieras e inversiones inmobiliarias (oficinas y cocheras, hotel en La Plata, campos en Corrientes). Cada una de ellas rinde un beneficio dinerario que es lo que permite, junto a los aportes, que haya jubilaciones. Pero ése no es el único beneficio, al ser de Previsión y Seguro Médico, está presente, solidariamente, en todas las contingencias de la vida del profesional y su familia. No estoy hablando del Jubilado, estoy hablando del médico joven, que cuando se enferma, se embaraza, tiene o adopta un hijo, se discapacita, o fallece, la Caja lo sostiene, a él y su familia, el tiempo que sea necesario. Se acuerdan de la Pandemia? seguro que tienen algún colega que se enfermó o no sobrevivió. La Caja asistió a 18.000 médicos enfermos, ahí estuvo la Caja. Necesitan un préstamo?, ahí está la Caja con intereses muy convenientes”.

Todo el capital de la Caja, es de los médicos y su buena administración ha permitido que, desde hace más de 60 años, permanezca en pie.

Todos queremos una jubilación mejor, también que los Activos abonen menos.

El único camino es conseguir que la Legislatura de la Pcia. de Bs. As. apruebe la modificación de nuestra Ley que permita el aporte de la actividad vinculada con nuestra profesión, como laboratorios e industria farmacéutica, así como la posibilidad de jubilarse y seguir trabajando. Si no hay receta, no hay medicación, prótesis etc. (todo esto lo conoce la lista opositora, porque hace 4 años que participa de la Institución).

Los médicos que trabajan en Salud Pública aportan el 16% de su sueldo pero el estado hace su aporte y además el IPS recibe subsidios del gobierno provincial. En otras cajas privadas, como Escribanos o Abogados, el cliente hace el aporte junto al profesional.

En la Caja Médica el Activo es prácticamente el único aportante.

No es una Caja rica, se abonan 350.000 beneficios anuales y si se liquidaran todos los activos, en 3 años la Caja desaparecería.

No hay agujeros negros en la Caja, sólo voluntades para hacer lo mejor para Activos y para los Jubilados.

Doctor vote, por correo, si le llegó el sobre que envió la Caja, o en forma presencial el 9 de Septiembre en la sede de La Caja Distrito II en Avellaneda. No permita que la Caja se pierda?

Firma la doctora Carmen Mucci es especialista en Nutrición durante 30 años en Berazategui. Candidata a Representante por Berazategui de la lista 1 Unidad.