Banco Provincia apuesta al crédito para vivienda y busca reactivar una construcción que sigue frenada

Banco Provincia decidió poner crédito en un punto crítico de la economía real: la vivienda y la construcción. La entidad bonaerense lanzó nuevas líneas para construir, ampliar, terminar o refaccionar casas, comprar módulos y financiar materiales. No es sólo una política para familias que necesitan una vivienda. También es un intento de mover una actividad que derrama sobre corralones, fábricas, transportistas, profesionales, pymes y empleo.

La principal herramienta es el crédito UVA Casa Propia. Permite financiar hasta 250.000 UVA, unos $524 millones al 31 de agosto, con plazos de hasta 20 años y una tasa desde 9% nominal anual más UVA. Para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia, la cobertura puede llegar al 80% del valor de tasación o del presupuesto; para el resto, al 70%. Pueden participar hasta tres titulares.

La novedad relevante está en una cláusula vinculada al Coeficiente de Variación Salarial. Si la cuota ajustada por inflación supera la que surgiría de los salarios, el banco bonifica la diferencia. No elimina el riesgo de un préstamo indexado, pero introduce un amortiguador para evitar que la deuda corra por delante de los ingresos.

Crédito para la casa y para mover la economía

El paquete incluye préstamos personales para viviendas modulares por hasta $100 millones y hasta 96 meses. Puede financiarse el 100% del valor, incluido el IVA, sin hipoteca ni escribano. Para clientes que cobran su sueldo en la entidad, la tasa parte de UVA más 9% anual; para el público general, de UVA más 15%. También pueden combinarse hasta tres préstamos para un mismo proyecto.

Banco Provincia mantiene además una línea hipotecaria tradicional a tasa fija en pesos de hasta el equivalente a USD 250.000, hoy unos $377,5 millones, con plazos de hasta 240 meses. La financiación alcanza hasta 80% del valor para clientes con haberes y 70% para el resto, con una tasa desde 24% anual. Para materiales, hay préstamos de hasta $50 millones, entre 12 y 72 meses, con una tasa desde 55%, operables desde comercios adheridos mediante BIP o Cuenta DNI.

La discusión económica de fondo es sencilla. La construcción tiene una virtud que muchas inversiones financieras no tienen: demanda trabajo, materiales, transporte y servicios en el territorio donde se realiza. Una casa que se amplía en Quilmes, una vivienda modular instalada en Moreno o una refacción en San Martín generan movimiento mucho antes de que aparezca cualquier estadística sofisticada.

Por eso la iniciativa también expone un contraste con una economía nacional que todavía muestra dificultades para recuperar crédito, inversión y actividad interna. Si el sector privado no encuentra financiamiento de largo plazo, la obra ya se posterga y la cadena productiva pierde movimiento. Un banco público puede intervenir allí sin regalar dinero: presta, cobra y al mismo tiempo empuja actividad y empleo productivo.

El desafío será que las cuotas resulten sostenibles y que el acceso no quede reservado sólo a hogares de ingresos altos. Pero la dirección económica es clara. Cuando la construcción se frena, se apagan muchos motores al mismo tiempo. Poner crédito en la vivienda no resuelve por sí solo la crisis del sector, pero vuelve a conectar ahorro, inversión, empleo y territorio. Y en una economía necesitada de movimiento, hacer circular ese engranaje vale más que celebrar números que nunca llegan a la vereda.