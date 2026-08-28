Más de 10 mil docentes participan del 10° Congreso de Educación en Brown

El Municipio de Almirante Brown destacó que más de 10.000 docentes, directivos e investigadores están participando del 10° Congreso de Educación que se puso en marcha este jueves bajo el lema “Fortalecer las prácticas pedagógicas con más memoria y en comunidad”, con distintas propuestas de formación, reflexión e intercambio.

La apertura como es habitual se llevó a cabo en la Iglesia Cristo para Todos, en Adrogué, y fue encabezada por Mariano Cascallares; por la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi; el intendente interino, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini.

Este año la convocatoria general alcanzó un nivel de participación récord: la apertura reunió a más de 2 mil inscriptos, mientras que se registraron más de 10 mil personas anotadas para las distintas propuestas educativas.

El Congreso se lleva adelante durante todo el día de hoy y mañana, viernes 28 de agosto, en distintos espacios de Adrogué, como la Casa de la Cultura, con la participación de destacados especialistas del ámbito educativo, además de conferencias, talleres y diferentes propuestas destinadas a docentes, equipos directivos, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa.

“Estamos muy felices con acercar una nueva edición del Congreso de Educación browniano, una iniciativa que reafirma el compromiso con una educación pública, inclusiva y de calidad, fortaleciendo el encuentro y promoviendo la construcción colectiva de conocimientos y herramientas para acompañar los desafíos de la enseñanza”, enfatizó Mariano Cascallares.

En este marco, la conferencia inaugural estuvo a cargo de Flavia Terigi, dando inicio a una programación que propone abordar los desafíos actuales de la enseñanza, compartir experiencias y fortalecer las prácticas pedagógicas desde una perspectiva de construcción colectiva.

Cabe destacar que esta importante iniciativa, que se lleva adelante cada año, fue declarada por el Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown de “Interés Municipal”, al igual que por la Provincia de Buenos Aires, que la declaró de “Interés Educativo”, reconociendo la importancia del evento para toda la comunidad.

Esta importante propuesta, que se realiza por décima vez consecutiva, busca fortalecer la formación docente continua y promover la actualización profesional, generando instancias de diálogo e intercambio entre instituciones, universidades, organizaciones gremiales y distintos actores vinculados al sistema educativo.

De la jornada inaugural participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; y la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic, además autoridades municipales, educativas, universitarias e institucionales.

También la jefa Regional de Inspección Escolar, María Inés Centurión; la inspectora jefa de Educación Distrital, Mónica Vázquez; la inspectora jefa Regional de DIEGEP, Marcela Fariña; inspectoras e inspectores de distintas ramas y modalidades, además de representantes de universidades e institutos de formación docente y técnica.