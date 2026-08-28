Alerta en el Conurbano: qué síntomas mirar en gatos y evitar contagio

Una enfermedad conocida desde hace décadas encendió una alerta sanitaria que involucra tanto a las personas como a los animales de compañía. El Ministerio de Salud de la Nación advirtió sobre la circulación de esporotricosis felina, una infección provocada por hongos del género Sporothrix, con especial atención puesta sobre el Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

La señal no apunta a generar alarma sino a detectar temprano los casos. Según la información epidemiológica difundida por la cartera sanitaria, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de registros humanos y felinos. Parte de los contagios confirmados está relacionada con un brote localizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En CABA fueron confirmados dos gatos que vivían en una misma vivienda, aunque hasta el momento no se informaron contagios humanos asociados a esos animales.

La esporotricosis puede afectar a personas y diferentes mamíferos, pero los gatos tienen particular importancia en su transmisión.

Un animal enfermo puede contagiar mediante arañazos o mordeduras y también existe riesgo por contacto con secreciones. El hongo, además, puede ingresar al organismo a través de lesiones producidas al manipular tierra o material vegetal contaminado.

Por ese motivo existen actividades especialmente expuestas. Veterinarios y personas que trabajan habitualmente con animales forman parte de los grupos que deben prestar atención, pero también jardineros, trabajadores rurales y forestales, floristas, pescadores y otras personas que mantienen contacto frecuente con ambientes donde puede encontrarse el microorganismo.

Qué señales hay que mirar en gatos y personas

En los gatos, la enfermedad suele hacerse visible en la piel. Pueden aparecer nódulos, heridas ulceradas o lesiones cubiertas por costras, particularmente alrededor del hocico, nariz y ojos. También pueden presentarse en orejas, patas y cola.

Cuando existe compromiso nasal pueden sumarse estornudos, secreciones y alteraciones visibles en esa zona. Son síntomas que no permiten diagnosticar por sí solos una esporotricosis, pero justifican una consulta veterinaria, especialmente dentro del actual contexto epidemiológico.

En las personas, la manifestación más habitual también comienza en la piel. Puede aparecer inicialmente una pequeña lesión o un bulto que no necesariamente provoca dolor y que aumenta lentamente de tamaño.

Con la evolución pueden producirse úlceras y aparecer nuevos nódulos siguiendo el recorrido de los vasos linfáticos.

Los cuadros pueden ser más complejos en personas con defensas disminuidas. Existen además formas respiratorias mucho menos frecuentes, asociadas principalmente a determinadas condiciones previas.

El dato importante para las familias es que estar frente a una alerta epidemiológica no significa que cualquier lesión de un gato sea esporotricosis ni que convivir con animales represente automáticamente un peligro. Significa prestar atención y consultar ante síntomas compatibles en lugar de improvisar tratamientos o dejar avanzar una lesión.

También es importante evitar una reacción que termine perjudicando a los propios animales. Un gato con una infección sospechosa necesita atención veterinaria y cuidados adecuados, no abandono. Identificar rápidamente un caso permite tratar al animal y, al mismo tiempo, reducir las posibilidades de transmisión dentro de una casa o hacia otros gatos.

La vigilancia resulta especialmente relevante en un territorio tan integrado como el AMBA, donde millones de personas y animales se desplazan diariamente entre municipios y la Ciudad. Una enfermedad que circula entre especies requiere que médicos, veterinarios, laboratorios y autoridades sanitarias compartan información.

La esporotricosis tiene tratamiento, y allí está la diferencia fundamental entre conocer una alerta y convertirla en miedo. Frente a lesiones sospechosas, la respuesta no está en alejarse de los animales sino en acercarse a profesionales. Cuidar la salud de una mascota también puede ser, literalmente, cuidar la salud de toda la familia.