Ropa por kilo en Quilmes: una salida para el bolsillo que expone la crisis del comercio y la industria

En Quilmes está por abrir un negocio que probablemente encuentre clientes desde el primer día: ropa vendida por kilo, con prendas de segunda marca e importadas a precios bajos. En una economía familiar donde vestirse obliga cada vez más a buscar promociones, outlets y alternativas, la propuesta tiene lógica. El problema empieza cuando se mira un poco más allá de la bolsa de compras.

Porque nadie puede reprocharle a una familia que busque una remera, un pantalón o un buzo donde cueste menos. Tampoco al comerciante que detecta esa demanda y abre un negocio. La novedad de Quilmes importa justamente porque muestra cómo la crisis económica modifica al mismo tiempo el consumo y el paisaje comercial del Conurbano.

La modalidad es sencilla: las prendas se agrupan en lotes o fardos y el cliente selecciona productos hasta completar determinado peso. El precio final surge del kilaje adquirido. Un sistema que permite ofrecer indumentaria económica y que, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, puede convertirse rápidamente en una opción atractiva.

Pero el fenómeno no apareció en el vacío. Coincide con una mayor presencia de indumentaria y otros productos importados en los centros comerciales del Conurbano, mientras la industria textil y las pymes regionales enfrentan costos elevados, tarifas, menor demanda y dificultades para sostener producción y empleo.

En Quilmes y otros distritos de la zona sur, los tradicionales paseos comerciales ya exhiben esa transformación. Bazares, negocios de productos importados y nuevas modalidades de venta ocupan espacios en un mercado donde las marcas y fabricantes nacionales tienen que defender cada vez con mayor dificultad su lugar.

Cuando comprar barato también cuenta una crisis

Hay una contradicción que merece ser explicada sin cargar la responsabilidad sobre quien menos margen tiene para elegir. Para una familia con ingresos ajustados, conseguir ropa barata es una buena noticia. Para un trabajador cuya fábrica reduce producción porque no puede competir con esa misma mercadería importada, puede ser exactamente lo contrario.

Ahí aparece la dimensión territorial del problema.

Una prenda fabricada en el país no termina en una percha por generación espontánea. Detrás existen talleres, textiles, transportistas, diseñadores, proveedores, vendedores y pequeños comercios. Cuando esa cadena pierde mercado, el impacto circula por la economía local. Y si además cae el empleo, también desaparece parte del ingreso que después sostenía a los negocios del barrio.

Se forma entonces un circuito difícil: el consumidor tiene menos plata y busca productos más baratos; el comercio responde incorporándolos; la producción local pierde ventas; las empresas achican costos o personal; y esos trabajadores vuelven al mercado con menor capacidad de consumo.

Es una competencia donde muchas veces terminan enfrentándose actores que padecen el mismo problema desde lugares diferentes. El vecino necesita pagar menos. El comerciante necesita vender. La pyme necesita sobrevivir. El trabajador necesita conservar su puesto. Ninguno diseñó la política económica, pero todos reciben sus consecuencias.

Por eso reducir la discusión a "industria nacional contra importados" sería demasiado fácil. Argentina arrastra problemas históricos de competitividad, presión tributaria, logística, financiamiento y costos productivos que también necesitan respuestas. Abrir la economía, sin embargo, no hace desaparecer esas desventajas.

Simplemente obliga a las empresas locales a competir mientras todavía las cargan sobre la espalda.

La ropa por kilo que llega a Quilmes puede ser un buen negocio y una solución para muchos bolsillos. No hay contradicción en reconocerlo. La pregunta más importante está unas cuadras más allá: qué sucede con los talleres, fábricas y comercios que dependen de que también se venda lo producido acá.

Porque cuando una economía funciona, el vecino puede elegir dónde comprar. Cuando se deteriora, el precio termina eligiendo por él. Y el desafío del Conurbano no debería ser decidir qué pobre consigue comprarle más barato a otro, sino volver a generar trabajo suficiente para que comprar una campera no sea una estrategia de supervivencia.