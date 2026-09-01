El Municipio de Alte Brown coordina acciones de prevención ante el fenómeno climático del súper niño

La reunión de trabajo se llevó a cabo en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco con autoridades y representantes de todas las áreas del Municipio y delegados de las doce localidades brownianas, para evaluar y profundizar los protocolos vigentes para la prevención y respuesta ante tormentas y situaciones climáticas adversas.

En este marco, se definió continuar profundizando las tareas preventivas que se vienen desarrollando en los distintos barrios del distrito, con especial énfasis en la desobstrucción de ductos, la limpieza y el mantenimiento de arroyos, y el fortalecimiento de los trabajos de infraestructura e hidráulica de cara a fin de año.

Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana, junto con la coordinación permanente entre las distintas áreas municipales y las delegaciones, con el objetivo de anticipar posibles situaciones de riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales fenómenos climáticos.

“Estamos trabajando con todas las áreas del Municipio para profundizar las tareas de prevención y estar preparados ante cualquier situación climática adversa. Vamos a seguir fortaleciendo el monitoreo, las obras y los trabajos de limpieza y mantenimiento en los barrios, porque la prevención y la presencia permanente en el territorio son fundamentales para cuidar a nuestros vecinos”, sostuvo Mariano Cascallares.

Cabe destacar que la reunión se enmarca en el encuentro que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo la semana pasada con intendentes bonaerenses para abordar las políticas de prevención y mitigación frente al fenómeno del Súper Niño.

Allí Axel Kicillok indicó que "debemos prepararnos para un escenario que puede ser muy difícil, diseñar planes de contingencias, y comunicar con claridad para que las y los bonaerenses sepan que pueden producirse precipitaciones mucho más intensas que las habituales".