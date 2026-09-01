Formarse para cuidar: el Municipio y UNaB fortalecen las redes de la comunidad

Cuidar a un niño cuyos derechos pueden estar siendo vulnerados. Saber cómo actuar cuando una persona sufre una emergencia en una escuela. Situaciones diferentes, pero atravesadas por una misma idea: contar con las herramientas necesarias para poder ayudar al otro cuando lo necesita.

Ese fue el hilo que unió dos actividades realizadas durante una misma jornada y que volvieron a reunir a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y al Municipio de Almirante Brown en torno de políticas de formación vinculadas directamente con las necesidades de la comunidad.

La primera actividad tuvo lugar en el Aula Magna del campus de la UNaB, donde 103 personas recibieron sus diplomas al completar la tercera cohorte de la Diplomatura en promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Con los nuevos egresados, ya son 353 las personas que culminaron este proceso de capacitación y que forman parte de una red institucional y comunitaria destinada al cuidado de las infancias.

Durante el acto, el rector de la UNaB, Pablo Domenichini, destacó que el papel de la Universidad no termina en sus carreras o en la investigación, sino que implica asumir un compromiso activo con las problemáticas de su entorno.

“Para nosotros la universidad, además de la formación con excelencia académica y de la generación de conocimiento, es involucrarse con el territorio”, señaló, y destacó la importancia del trabajo conjunto con el Municipio para construir “un mejor Almirante Brown, una mejor región”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de la comuna, Bárbara Miñán, puso el foco en la construcción de una red capaz de acompañar a las infancias y actuar ante situaciones de vulneración de derechos.

“353 diplomados van a ser parte, son parte, de una red institucional, comunitaria, de protección de los niños y de las niñas”, sostuvo. También remarcó el concepto de corresponsabilidad y la necesidad de que el cuidado no quede limitado a una institución determinada, sino que involucre al conjunto de la comunidad.

Finalmente, el intendente browniano, Juan José Fabiani, reivindicó el papel de la Universidad pública y destacó que la UNaB continúe sosteniendo políticas de formación y vinculación con el territorio. “Esta es la universidad que soñamos, que trabajamos, que militamos y que todo Almirante Brown y la región peleó para que se consiga”, afirmó, y valoró que, aun en un escenario complejo, la institución mantenga sus puertas abiertas y siga generando oportunidades para la comunidad.

Fabiani también felicitó a quienes completaron la capacitación y vinculó ese esfuerzo con una forma colectiva de afrontar las dificultades. “La articulación, el ingenio, el esfuerzo, el compromiso, es el camino”, sostuvo, y remarcó: “Es en comunidad, es con un Estado presente. Se va a conseguir trabajando”.

Saber actuar también es una forma de cuidar

Más tarde, ese mismo principio adquirió una dimensión muy concreta en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo de Burzaco donde 650 trabajadores auxiliares de instituciones educativas recibieron sus certificados tras capacitarse en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios.

La formación surgió de un convenio de cooperación institucional firmado en julio entre el Municipio de Almirante Brown, la UNaB, el Consejo Escolar y la Fundación Causa Común, con el objetivo de ofrecer una capacitación gratuita, accesible y con reconocimiento institucional.

La propuesta se desarrolló mediante 15 talleres descentralizados en distintos puntos del distrito y en diferentes horarios, buscando facilitar la participación de los auxiliares de las escuelas.

Durante la entrega, de la que participaron también la jefa de Gabinete del Municipio, Paula Eichel y el secretario de Extensión de la UNaB, Ignacio Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars, destacó el papel que los trabajadores cumplen todos los días dentro del sistema educativo.

“En Almirante Brown la educación es una política de Estado. Hicimos 55 instituciones educativas nuevas, pero lo más importante es la calidad humana y los trabajadores que habitan esos ladrillos”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante y titular de la fundación Causa Común, Nicolás Jawtuschenko, resumió el espíritu de la iniciativa en tres conceptos: “nadie se salva solo”, “articulación” y “Estado eficiente y comprometido con la educación”.

La capacitación contó con acreditación técnica y profesional a través de la Secretaría de Extensión de la universidad y fue presentada ante el Consejo Escolar para obtener su reconocimiento. Pero, más allá del certificado, Jawtuschenko puso el acento en su impacto cotidiano: que cada escuela pueda contar con personas preparadas para actuar frente a una emergencia.

Por su parte, el intendente Juan José Fabiani también destacó esa dimensión solidaria al felicitar a quienes realizaron el curso. “Eso no es por el puntaje, es por el amor al prójimo y por el deseo de poder ayudar”, destacó al tiempo que valoró el compromiso de la UNaB para sostener este tipo de iniciativas.

Una comunidad que aprende a cuidar

Las dos experiencias abordaron problemas diferentes, pero compartieron una misma lógica. En un caso, formar personas capaces de reconocer y acompañar situaciones que afectan los derechos de niños y adolescentes. En el otro, preparar a trabajadores de las escuelas para responder ante una emergencia física.

Detrás de ambas aparece una concepción común del cuidado: mirar al otro, reconocer lo que le sucede y contar con herramientas para intervenir.

En esa construcción, la UNaB volvió a ocupar un lugar de articulación entre el conocimiento, las políticas públicas y el territorio. Una universidad que forma profesionales, pero que también abre sus puertas para que ese conocimiento se transforme en capacidades concretas para cuidar a los vecinos y fortalecer a la comunidad.