Se viene la 9° edición de Expo Luthiers en la UNLa: dos jornadas con música, instrumentos y grandes artistas

La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) será sede de la 9° edición de Expo Luthiers, un encuentro que durante dos jornadas reunirá a luthiers, fabricantes, músicos, estudiantes y emprendedores vinculados a la producción musical y artística.

La actividad se realizará los días 4 y 5 de septiembre, de 14 a 20 horas, en el edificio José Hernández de la Universidad, ubicado en 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, con entrada libre y gratuita.

La propuesta es organizada por el Departamento de Humanidades y Artes y la Secretaría de Cultura y Comunicación de la UNLa, con la colaboración de CAFIM, la Asociación Argentina de Luthiers, Argentina Resuena y la Red Lutherística.

Durante las dos jornadas, luthiers y fabricantes de distintos puntos del país expondrán sus creaciones. También habrá charlas, clínicas, una feria de emprendedores y distintos espectáculos musicales.

Una clínica con dos generaciones de bateristas

Uno de los momentos destacados de esta 9° edición será la clínica “Dos Generaciones”, que se realizará el sábado 5 de septiembre a las 18 horas, en el Estudio de Grabación de la UNLa.

La actividad estará a cargo de Jorge Araujo, ex baterista de Divididos, y Tomy Sainz, baterista de Wos y Ca7riel.

El encuentro propone poner en diálogo las experiencias y recorridos de dos generaciones de bateristas, con una mirada sobre el instrumento y el trabajo musical desde distintas perspectivas.

La programación

La actividad comenzará el viernes 4 de septiembre a las 14 horas con la apertura de la feria.

A las 16, en el Puente del edificio José Hernández, se presentará un ensamble de percusión integrado por estudiantes de la Licenciatura y el CCC de Música de Cámara y Sinfónica de la UNLa, bajo la dirección del profesor Fabián Keoroglanián.

A las 18 tendrá lugar el acto formal de apertura, con la presencia del rector de la UNLa, Daniel Bozzani; el director del Departamento de Humanidades y Artes, Aritz Recalde; y el secretario de Cultura y Comunicación, Juan Lo Bianco.

El viernes cerrará a las 19 con el recital de Dopamina, con un repertorio de funk y soul de los años 70.

El sábado 5, la feria volverá a abrir a las 14. A las 16, en el alero exterior del edificio José Hernández, se presentará Musicleta, una propuesta de música para los más pequeños.

A las 17, en la Sala Cátulo Castillo, se realizará la 12° Jornada de Luthería con el Taller de Luthería de Banfield.

Luego, a las 18, llegará una de las actividades centrales de la jornada: la clínica “Dos Generaciones” con Jorge Araujo y Tomy Sainz, en el Estudio de Grabación.

El cierre estará a cargo de Ramanegra Duo, que se presentará a las 19 en el Puente del edificio José Hernández.

Además, durante el evento habrá una feria de emprendedores y estudiantes de la UNLa realizarán el registro audiovisual de las distintas actividades y de la feria.

La 9° edición de Expo Luthiers se desarrollará el 4 y 5 de septiembre, de 14 a 20 horas, en el edificio José Hernández de la UNLa, 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada.

La entrada es libre y gratuita.

Más información: @luthiersunla.