Gánsteres políticos: El Gobierno le pone la pistola del dólar en la cabeza al Congreso

Fuera de control. Con una interna feroz con su vicepresidenta y en caída libre de su imagen, Milei, el presidente que vino a catalizar la bronca de gran parte de los argentinos, ahora está comenzando a sentir el rigor de un importante repudio social por las medidas que tomó. Con escaso poder político y dependiendo del poder prestado de Macri que coquetea con Villarruel, poniéndolo sobre la borda del barco, el presidente envía a su vocero a presionar al poder legislativo amenazándolo con una crisis económica desbocada (como si ya el país no la tuviera y no la haya provocado el Gobierno).

Manuel Adorni se refirió a la suba de los dólares financieros y lo ligó con la falta de avance en el Congreso con la ley ómnibus. "Los rumores en virtud de algunos desacuerdos sobre la ley hicieron que los dólares financieros salten de los $900 a los $1200", advirtió en su tradicional conferencia de prensa.

"Necesitamos que la política haga su parte", insistió y recalcó "que se apruebe o no la ley depende del Congreso". "Las reformas son necesitarías para evitar el desastre", completó.

Sobre amparos al DNU definió que hicieron "que el mercado pase factura sobre algunas desprolijidades no nuestras sino de algunos actores". "Las consecuencias son impredecibles (de la no aprobación) hasta ahora tuvimos una muestra gratis de lo que el mercado puede hacer", completó.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, consideró hoy que el DNU que busca desregular la economía “no presenta aspectos inconstitucionales”, y afirmó que el Gobierno “está en un camino de entendimiento” como para que se apruebe en el Congreso la denominada “ley ómnibus ”.

“Si no se aprueba la ley no vamos a salir de la pobreza; no recibiremos inversiones ni podremos superar la encerrona inflacionaria. Vamos a seguir en la decadencia”, apuntó Adorni en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.

Adorni aseguró hoy que “cuesta entender cómo algunos no quieren ver los cambios que propone" el Ejecutivo, y aseguró que el Gobierno quiere “que la política entienda”, al referirse a la aprobación de la denominada ley ómnibus.

"No negociamos el contenido de la ley, pero aceptamos todas las sugerencias. Todo lo que cambie la vida en material de libertad va a ser escuchado", reiteró Adorni en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno.