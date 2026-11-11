Banfield: la Biblioteca Julio Cortázar tendrá su primera feria del libro

La Biblioteca Popular Julio Cortázar nació en 2002, en una asamblea de Banfield que se había reunido para hablar de otros problemas del barrio. Entre aquellas discusiones apareció la idea de armar un lugar donde los vecinos pudieran llevarse libros en préstamo.

Veinticuatro años después, la biblioteca cuenta con más de cuatro mil ejemplares y se prepara para algo que hasta ahora no había hecho: organizar su propia feria del libro.

La cita será el sábado 14 de noviembre en Miguel Cané 967. Los visitantes podrán recorrer los puestos, hojear publicaciones y comprar las que les interesen. La entrada será libre y gratuita. Para esta primera edición, la Cortázar convocó tanto a quienes escriben y editan como a quienes ilustran, encuadernan o se ocupan de que los libros lleguen a las librerías.

Del estante a la mesa de feria

Hay una diferencia entre ir a buscar un título conocido y encontrarse con una publicación que uno no sabía que existía. En esa segunda posibilidad se juega buena parte del atractivo de una feria barrial. Una revista independiente puede circular durante meses entre suscriptores y conocidos sin llegar a manos de un lector que vive a pocas cuadras. Una mesa en la biblioteca les da a ambos un lugar donde encontrarse.

La convocatoria de la Cortázar dejó espacio para esas ediciones. Incluyó a poetas, narradores y cronistas, además de historietistas y autores de fanzines. En una publicación ilustrada, por ejemplo, alcanza con abrir una doble página para ver cómo trabaja el dibujante. Y cuando quien atiende el puesto es también quien hizo el libro, el lector puede averiguar ahí mismo si forma parte de una colección o dónde conseguir el número anterior.

Para la biblioteca, la feria también funciona en el sentido inverso. Quien entre por una historieta o para conocer a un autor se encontrará con un lugar que sigue abierto el resto del año. Además del préstamo de libros, la Cortázar organiza talleres y actividades para chicos y adultos. Ese trabajo cotidiano le da a la feria un punto de partida: ya hay lectores que conocen la sede, aunque nunca hayan ido a comprar un libro allí.

Qué saber antes de ir

La fecha y el lugar están anunciados, pero el horario de la feria todavía no está confirmado. Como la biblioteca también atiende los sábados, conviene distinguir su horario habitual del previsto para esta actividad. Las novedades y las consultas sobre la jornada se canalizan a través de su cuenta de Instagram, @bibjuliocortazar.

Para los expositores, el llamado inicial fijó el 6 de noviembre como fecha límite para presentar propuestas. La difusión posterior invitó a los interesados a consultar, aunque no se anunció una prórroga ni se precisó si quedan mesas disponibles.

Quienes quieran llevar publicaciones deberán averiguarlo con la biblioteca. Para el público, en cambio, la invitación es abierta: el sábado 14, en Miguel Cané 967, se podrá entrar y recorrer la feria sin pagar entrada.