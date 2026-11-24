El Hospital Interzonal José A. Estéves, de Temperley, recibirá ofertas para dos contrataciones de alimentos destinadas al ejercicio 2027. Los llamados reúnen un presupuesto estimado de $265.839.949 y tienen sus aperturas previstas para el miércoles 25 de noviembre.

La primera corresponde a la licitación privada 19/2026, destinada a productos lácteos y cuerpos grasos. Cuenta con una estimación de $58.448.249 y la apertura está fijada para las 10. A las 11 será el turno de la licitación 20/2026, para frutas y verduras, con un presupuesto de $207.391.700.

Ambas compras responden a requerimientos del Servicio de Alimentación del establecimiento. Las propuestas se abrirán en la Oficina de Compras y Suministros, ubicada en Garibaldi 1661.

Según las convocatorias, los pliegos pueden consultarse en la página del Ministerio de Salud bonaerense o retirarse en la oficina del hospital, de lunes a viernes de 8 a 12. Allí se detallan las condiciones para presentar las ofertas y las características de los productos solicitados.

Los llamados fueron publicados en el Boletín Oficial provincial del 18 de noviembre. Las disposiciones 231 y 232, firmadas el 5 de noviembre, autorizan los procedimientos y asignan el gasto al ejercicio 2027.

La apertura permitirá conocer las propuestas de los proveedores, que luego deberán ser evaluadas. Los casi $266 millones constituyen el presupuesto estimado de estas dos contrataciones: el monto definitivo y las empresas seleccionadas se conocerán cuando se resuelvan las adjudicaciones.