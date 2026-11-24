Nahuel Aguilar permanecía internado este lunes en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes después de sufrir graves quemaduras durante la explosión de un comercio gastronómico en Ezpeleta. Según la información sanitaria difundida por la tarde, el hombre de 32 años tenía afectado aproximadamente el 50% del cuerpo y recibía asistencia respiratoria mecánica.

El siniestro ocurrió el domingo 22 de noviembre por la noche, en un local ubicado en Centenario y Bogotá, mientras se desarrollaban los festejos por el 154° aniversario de la localidad. La explosión fue seguida por un incendio y provocó la interrupción del espectáculo.

La Municipalidad de Quilmes informó que los equipos de emergencia asistieron a ocho personas heridas. Los primeros reportes habían mencionado siete. El comunicado municipal no individualizó a todos los afectados, por lo que no permite precisar a qué corresponde esa diferencia.

Tres de las cuatro personas que habían ingresado al Hospital Iriarte recibieron el alta entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Se trata de dos hermanos y una joven de 22 años, atendidos por quemaduras y heridas de distinta consideración. Aguilar continuaba hospitalizado, con lesiones principalmente en el torso, los brazos y parte del rostro.

Uno de los testimonios sobre los segundos previos al estallido fue el de Reinaldo, quien esperaba en la vereda mientras sus hijas compraban comida. El vecino contó que escuchó un zumbido y se acercó al acceso para observar qué sucedía.

Según su relato, dentro del comercio vio a un hombre intentando cambiar una garrafa. Poco después, otro cliente advirtió: “¡Esto va a explotar!”. Reinaldo alcanzó a resguardarse detrás de una pared antes de que una llamarada saliera hacia la calle. Aseguró que él y sus hijas resultaron ilesos.

Pablo, otro vecino que observó lo ocurrido desde un balcón frente al local, describió personas que corrían y otras que habían quedado en el suelo. Los relatos mencionan una posible pérdida de gas, pero el origen de la explosión todavía debe establecerse mediante los peritajes.

Tras el estallido, el espectáculo fue suspendido y se evacuó el sector. El Municipio detalló que se instalaron vallados y se organizó un corredor para facilitar la circulación de las ambulancias. En el operativo participaron Bomberos, SAME, Policía, Defensa Civil y equipos municipales.

La Fiscalía 22 interviene en una causa caratulada como lesiones culposas. Los peritajes deberán determinar qué provocó la explosión y las eventuales responsabilidades.