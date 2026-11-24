La Cena de Nochebuena de la Catedral de Quilmes empieza a organizarse con una convocatoria a quienes quieran aportar tiempo, alimentos o ayuda para los traslados. El encuentro será el jueves 24 de diciembre y estará destinado a personas que atraviesan situaciones de soledad o vulnerabilidad, incluidas aquellas que viven en la calle.

La propuesta de la Diócesis llega a su decimocuarta edición. Para llevarla adelante se necesitan colaboradores que participen en la preparación de la comida, el armado y la atención de las mesas y el acompañamiento de los invitados. También se solicita ayuda con el transporte después de la celebración.

El primer encuentro de voluntarios será el viernes 27 de noviembre, a las 18.30, en la sede del Departamento de Laicos, ubicada en Calchaquí 1371, Quilmes Oeste, frente a Nuestra Señora de Lourdes. Allí habrá una segunda reunión el jueves 3 de diciembre, en el mismo horario.

La organización continuará con dos encuentros en la Catedral: los viernes 11 y 18 de diciembre, también a las 18.30. El templo está ubicado en Pasaje Papa Francisco, ex Rivadavia, 355, en el centro de Quilmes, y será la sede de la cena.

Además de voluntarios, la convocatoria solicita alimentos, juguetes, toallas, elementos de higiene y utensilios para servir. Quienes quieran acercar donaciones a la Catedral podrán hacerlo el lunes 21 y el martes 22 de diciembre, de 9 a 12 y de 16 a 20; el miércoles 23, de 9 a 20; y el jueves 24, de 9 a 19.

Para consultar por las necesidades de la cena, ofrecer colaboración o coordinar la participación, el contacto de la organización es [email protected].