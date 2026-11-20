Metrogas recibió el aviso de fuga a las 9.44. A las 10.04 tenía dos empleados en el lugar y a las 10.10 había solicitado un equipo de reparación. A las 10.50 ocurrió la explosión. Este jueves murió otro de los trabajadores heridos y las víctimas mortales ya son dos.

Los horarios difundidos por la propia empresa dejan una pregunta que su explicación pública todavía no responde: qué medidas tomó durante esos 66 minutos para proteger a los operarios y a quienes permanecían en las viviendas y los comercios de la cuadra.

El trabajador fallecido tenía 44 años, había ingresado a Metrogas en 2007 y estaba internado en el Sanatorio Fitz Roy desde el viernes 13 de noviembre. Su identidad no había sido difundida al conocerse la noticia. Otros cuatro compañeros continúan hospitalizados tras el desastre de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada.

La cronología muestra que la distribuidora conocía el escape y había desplegado una intervención antes del estallido. Hubo una evaluación y un pedido de refuerzos. Falta conocer qué indicaciones acompañaron esas decisiones: quién quedó al mando, cómo se delimitó el peligro y cuándo se advirtió a los vecinos que debían ponerse a resguardo.

Claudio Arale, director de Defensa Civil de Lanús, sostuvo que los servicios de emergencia locales se activaron después de la explosión. También afirmó que, cuando llegó personal de seguridad, los trabajadores indicaron que la situación estaba controlada. Esa declaración concentra el cuestionamiento sobre la respuesta: con gas escapando de una cañería activa, quién evaluó que el riesgo estaba contenido y sobre qué elementos sostuvo esa evaluación.

La Municipalidad anunció que solicitaría intervenir como querellante y acusó a Metrogas de incumplir los protocolos de emergencia. Las responsabilidades penales deberán establecerse en la causa. Pero la empresa ya puede informar qué protocolo aplicó, qué comunicaciones realizó y quién impartió las instrucciones durante aquella hora.

La fuga comenzó cuando una tuneladora de Exgadet, contratista de Metrogas, dañó una cañería durante una obra de renovación de la red. Identificar a quien ejecutaba la perforación es apenas una parte de la explicación. También deben conocerse los controles de la distribuidora sobre esos trabajos, la documentación disponible y la supervisión de una intervención junto a una instalación que seguía transportando gas.

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires cuestionó precisamente la responsabilidad técnica de la obra. Advirtió sobre la presunta ausencia de un ingeniero matriculado a cargo y objetó que Metrogas solicite un número de matrícula sin exigir el contrato visado que, según la entidad, permite verificar las incumbencias y la responsabilidad efectiva del profesional.

El Colegio informó, además, que había intimado a Exgadet en diciembre de 2025 y que la contratista respondió que registró la tarea ante el Colegio de Técnicos. Ese antecedente requiere precisar su alcance y su relación con la obra del siniestro.

La entidad también cuestionó los controles municipales y la falta de exigencia de contratos profesionales. El señalamiento alcanza a quienes ejecutan, supervisan y autorizan trabajos que comprometen la seguridad pública.

Mientras se discuten esas condiciones, la familia de Marcelo García sigue esperando saber qué ocurrió con él. El trabajador de 47 años permanece desaparecido desde la explosión. Sus allegados aguardan el cotejo genético para determinar si el cuerpo hallado en el lugar corresponde a García. Esa identificación todavía no estaba confirmada.

La empresa informó que brinda asistencia médica, psicológica y económica a las familias de sus empleados afectados. Los familiares de García denuncian falta de información y asistencia. Relataron que se enteraron de la explosión por las noticias y que recorrieron los hospitales Evita y Narciso López sin encontrarlo. Su esposa y sus dos hijos pequeños continúan esperando respuestas.

La distancia entre el anuncio empresarial y ese reclamo exige una explicación específica. Metrogas debe precisar qué acompañamiento dispuso para la familia, quién mantiene el contacto y cómo respondió a sus pedidos. La apertura de canales generales de atención no permite comprobar qué asistencia recibió ese hogar.

Los sobrinos de García también piden conocer qué función cumplía ese día. Según explicaron, se había formado como técnico en Seguridad e Higiene y ya no realizaba tareas de excavación. Su presencia en el lugar debe reconstruirse a partir de las órdenes de trabajo y las instrucciones que recibió.

El escape quedó completamente controlado recién durante la madrugada del sábado. Metrogas informó que terminó de obturar el caño a las 2.10, después de excavaciones y prensados en distintos puntos de la red. Ese operativo permitió extinguir el fuego. La recuperación posterior del suministro y la atención de los daños son necesarias, pero no sustituyen la explicación sobre lo ocurrido antes de la explosión.

Los horarios fueron difundidos por Metrogas. Ahora faltan los registros de las comunicaciones, las instrucciones impartidas y la identificación de quienes condujeron la emergencia. Con dos víctimas mortales y trabajadores todavía hospitalizados, la distribuidora debe explicar cómo evaluó el peligro y qué hizo para proteger a quienes estaban allí mientras el gas seguía escapando.