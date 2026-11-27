La estación de calle 63 y la costa de Hudson aparece con la clasificación “Extremadamente deteriorada” en el registro oficial de calidad del agua del 12 de noviembre de 2025. El arroyo Santo Domingo y Pejerrey Club figuran en esa misma campaña como “Muy deteriorada”. Son tres resultados de la costa sur que sirven como antecedente para los nuevos análisis realizados este mes.

El muestreo de 2026 se desarrolló el 17 y 18 de noviembre e incluyó a Avellaneda, Quilmes y Berazategui. Según el anuncio de Ambiente de la Nación, los equipos recorrieron unos cien kilómetros entre Tigre y Berisso para obtener muestras en distintos puntos del Río de la Plata y su entorno costero.

La información disponible sobre el operativo no contiene los resultados por estación. Por eso, las categorías de 2025 deben mantenerse vinculadas a los lugares y la fecha del relevamiento: no describen cómo está el agua hoy ni constituyen una declaración sobre la aptitud de las playas para bañarse.

Qué muestran los registros

La planilla pública de 2025 reúne dos campañas, una de otoño y otra de primavera, con 43 estaciones en cada bloque. Allí aparecen desembocaduras de arroyos, sectores portuarios, clubes y puntos de la costa. Esa diversidad exige mirar cada registro por separado.

Las clasificaciones de Hudson, Santo Domingo y Pejerrey Club corresponden al bloque de primavera. En esos sitios se publicó un índice general de calidad del agua, además de las mediciones que contiene el archivo.

El resultado de Hudson identifica una estación concreta, en calle 63 y la costa. No permite asignar la misma condición a toda la localidad. Del mismo modo, una muestra del arroyo Santo Domingo no reemplaza los análisis de otros sectores cercanos.

Los registros tampoco establecen por sí solos qué actividad originó las condiciones encontradas. Para atribuir responsabilidades a una descarga o una fuente de contaminación hacen falta estudios adicionales. La cercanía de una industria, un puerto o un barrio no alcanza para demostrar esa relación.

Otra cuestión es determinar si hubo cambios entre campañas. Antes de hablar de mejora o empeoramiento, hay que comprobar que se utilizaron parámetros y métodos comparables. Una variación numérica aislada no resuelve esa evaluación.

Dónde falta el índice general

La cobertura de información no es igual en todas las estaciones. Cada bloque de 2025 presenta nueve índices numéricos para el conjunto de la red. Otros puntos tienen mediciones individuales, pero carecen de esa clasificación general.

En Avellaneda y Quilmes, el bloque de primavera muestra esa situación en Escollera de Propaneros, Polo Petroquímico Dock Sud, arroyo Sarandí, costa de Villa Domínico, Espora y Náutico.

La ausencia del índice no indica que el agua estuviera en buenas condiciones ni que no se hubieran realizado análisis. Significa que el archivo no ofrece allí la misma síntesis disponible para Hudson, Santo Domingo y Pejerrey Club.

En la campaña de noviembre participaron municipios costeros, equipos de Prefectura y laboratorios de la Autoridad del Agua bonaerense, ABSA y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Ambiente anunció que los resultados se incorporarán a CIAM–SINIA y Datos Abiertos Argentina. Esa información permitirá conocer las condiciones encontradas este noviembre en cada estación. Para compararlas con 2025 será necesario contar también con el detalle de los análisis y la metodología utilizada.