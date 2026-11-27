La causa por el femicidio de Noelia Rivero, asesinada en mayo en una vivienda de Temperley, fue elevada a juicio. El avance del expediente tiene una particularidad: las evaluaciones psiquiátricas sobre Tomás Adrián Núñez, acusado del crimen, plantean interrogantes sobre sus condiciones para afrontar el proceso y su responsabilidad penal.

Núñez, de 37 años, permanece alojado en la Unidad 34 de Melchor Romero, un establecimiento destinado a personas privadas de libertad que requieren atención psiquiátrica. Su situación deberá ser abordada por la Justicia a partir de los informes incorporados durante la investigación.

La fiscal Marcela Juan, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 16 de Lomas de Zamora, había solicitado en septiembre el cierre de la instrucción y la elevación de la causa. La decisión permite avanzar hacia la siguiente etapa, aunque todavía no se informó una fecha de debate.

El alcance de las pericias

Según la información difundida sobre el expediente, los especialistas formularon conclusiones que cuestionan la posibilidad de atribuirle responsabilidad penal a Núñez y de que participe de un juicio oral. Esas evaluaciones habían convertido su estado de salud en uno de los puntos centrales de la causa.

Sin embargo, no se cuenta con una resolución que permita afirmar que la Justicia ya lo declaró inimputable. Los resultados de una pericia y la decisión que adopten los jueces no deben presentarse como un mismo acto.

También hay una diferencia entre evaluar la situación del acusado al momento del crimen y determinar sus condiciones actuales para afrontar el proceso. La información disponible no permite precisar cómo fueron abordadas ambas cuestiones en los informes.

Por ese motivo, la elevación de la causa no alcanza para asegurar que se realizará un debate oral en las condiciones habituales. El modo en que continuará el expediente dependerá del tratamiento judicial de esas conclusiones.

La permanencia de Núñez en Melchor Romero ya había sido dispuesta durante la investigación. Allí sigue alojado mientras avanza la causa, que tiene como antecedente el pedido de la fiscalía para que el caso pase a juicio.

Noelia pidió ayuda al 911

El crimen ocurrió en mayo de este año en una casa de Lavalle al 1700, en Temperley Oeste. De acuerdo con la reconstrucción difundida de la investigación, Núñez se comunicó con el servicio de emergencias y aseguró que tenía retenida a su pareja y que iba a matarla.

Noelia también logró llamar al 911. En esa comunicación pidió ayuda y advirtió que el hombre quería asesinarla y no le permitía salir de la vivienda. Su llamado forma parte de la secuencia investigada sobre lo ocurrido dentro de la casa.

Cuando los efectivos ingresaron, encontraron a Noelia muerta, con heridas de arma blanca. Núñez fue detenido en el lugar y recibió atención médica por las lesiones que presentaba. Después quedó alojado en el establecimiento de Melchor Romero.

Las comunicaciones al servicio de emergencias y las circunstancias del ingreso policial integran los antecedentes del caso. La información disponible no incluye una reconstrucción completa de horarios que permita establecer cuánto tiempo transcurrió entre cada llamado y la llegada de los efectivos.

Con la elevación, el expediente deja atrás la instancia en la que la fiscalía reunió elementos para sostener su acusación. La situación del imputado, atravesada por las conclusiones psiquiátricas, sigue siendo determinante para los pasos que deberán resolver las autoridades judiciales.

Núñez continúa en la Unidad 34. Hasta el momento, no se informó una fecha para el debate ni se difundió una resolución que precise cómo se desarrollará la próxima etapa.