La Feria del Libro y Editoriales Independientes de Temperley abrirá este sábado con puestos de libros, lecturas, música y talleres de fanzines. La actividad comenzará a las 15 en la Casa Cultural Socialista, ubicada en avenida Almirante Brown 3770, y reunirá proyectos que trabajan en distintas etapas de la producción editorial.

La convocatoria abierta sumó a decenas de editoriales, librerías, escritores e ilustradores. Entre los participantes anunciados están Charco Editora, dedicada a la elaboración artesanal de libros objeto, y Teseo Libros, una librería que reúne publicaciones de diferentes sellos independientes.

Los libros objeto serán una de las propuestas de la jornada. En ese tipo de edición, el diseño, los materiales y la forma de cada ejemplar tienen un lugar propio junto al texto. Su presencia permite acercarse a un trabajo editorial que también involucra decisiones artesanales y visuales.

La lista incluye además a Limón Curaduría de Libros, Limbo Libros, Ligeia Revista, Líquenes, [dixit] contenidos, Mebuki Ediciones, Tinku Ediciones, Urgente Amar Encuadernación y Tanto Cielo. La feria pondrá en un mismo espacio publicaciones y proyectos que habitualmente circulan por librerías independientes, encuentros culturales y otros canales de distribución.

Lecturas, música y talleres

Hernán Ocantos, Luján Oliva, Anahí Aguiar y Leonardo Echeverz estarán a cargo de las lecturas de textos y poemas. La programación también anuncia la participación de la escritora Cecilia Rodríguez, dentro de una jornada que alternará los puestos editoriales con actividades para el público.

Ediciones IPS presentará una nueva edición de Literatura y revolución, de León Trotsky. El sello, de orientación marxista, participa con un catálogo que incluye historia, género, tecnología, ecología y pensamiento político. La presentación será una de las actividades literarias previstas durante la feria.

La música tendrá dos propuestas: Visión Cero, un dúo de jazz integrado por saxo y piano, y Tu Exx. Ambas actuaciones forman parte de una programación que combina la circulación de libros con otras expresiones artísticas.

También se realizarán talleres de producción de fanzines abiertos al público. Estas publicaciones permiten reunir escritura, dibujo, fotografía y collage en formatos de edición propios. La actividad incorpora una instancia de creación a una feria donde también tendrán presencia quienes escriben, ilustran y publican.

Un encuentro para la edición independiente

Los organizadores buscan promover la bibliodiversidad: que lleguen a los lectores obras, géneros e ideas que tienen menos espacio en los circuitos comerciales tradicionales. La convocatoria reúne tanto a quienes producen libros como a proyectos dedicados a seleccionarlos y distribuirlos.

Desde la organización también presentan la iniciativa como una respuesta colectiva frente a lo que consideran ataques a la cultura y una creciente mercantilización de la actividad. Esa posición acompaña el propósito de sostener espacios de encuentro para la producción editorial del sur del conurbano.

La feria busca dar visibilidad al trabajo que hay detrás de cada publicación. Además de autores y editores, ese recorrido incluye ilustradores, encuadernadores, impresores y libreros. La diversidad de participantes forma parte del perfil que propone la FLEIT para esta edición.

La convocatoria está dirigida a vecinos, estudiantes, trabajadores y lectores interesados en conocer esas publicaciones. La cita es el sábado 28 de noviembre, desde las 15, en la Casa Cultural Socialista de Temperley, avenida Almirante Brown 3770.