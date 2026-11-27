El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, mantuvo un encuentro con el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, en la sede diplomática de ese país en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



“Continuamos trabajando para fortalecer las relaciones y posicionar nuestro municipio. Afianzamos los vínculos institucionales y le presentamos el programa Invertí en Esteban Echeverría, el cual está pensado para beneficiar a las empresas que se instalen en nuestro distrito y que generen mano de obra local, brindando más oportunidades para nuestra comunidad”, afirmó Fernando Gray.



Estos encuentros con representantes diplomáticos de otras naciones se llevan adelante con el objetivo de fortalecer los lazos que permitan el crecimiento de Esteban Echeverría, generando inversiones y nuevos puestos de trabajo.



El programa municipal “Invertí en Esteban Echeverría” otorga beneficios exclusivos -como la eximición del 100 % en las tasas municipales por diez años- a las firmas que se radiquen en el distrito y a las que ya operan en él y buscan expandir sus instalaciones, siempre que generen nuevos puestos de trabajo local. La medida también alcanza a las compañías que desarrollen plantas industriales como galpones y naves destinadas a la instalación de nuevos centros operativos.