Humedad, falta de ventilación, espacios utilizados como aulas y reparaciones de mobiliario pendientes. Esos problemas forman parte de los reclamos que llevaron a estudiantes de Florencio Varela a organizarse para presentar demandas conjuntas. A las condiciones edilicias se suman dificultades con las meriendas que los representantes señalaron en uno de los establecimientos.

Secundarios Unidos de Varela (S.U.V.) se presentó el 21 de noviembre y afirma reunir a siete centros de estudiantes. La propuesta es coordinar los pedidos que surgen en las escuelas y llevarlos ante las autoridades, con una agenda que combina infraestructura y alimentación.

Entre las instituciones mencionadas aparecen la Secundaria 1 Doctor Silvio Dessy, la Media 3 y la Escuela 20. La información difundida no incluye la nómina completa de los centros que integran el espacio. Tampoco permite extender los problemas descriptos a todas las secundarias del distrito.

Qué reclaman en las escuelas

Desde la Media 3, los representantes estudiantiles señalaron humedad y dificultades de ventilación. También cuestionaron que se destinen a clases salas previstas para otras actividades. El planteo pone el foco en las condiciones de los espacios donde cursan y en la disponibilidad de aulas.

En ese establecimiento se mencionaron, además, dificultades con las meriendas. Los testimonios disponibles no precisan si se trata de entregas interrumpidas, cantidades insuficientes u otro inconveniente. Esa información es necesaria para identificar qué respuesta corresponde y evitar que el reclamo quede reducido a una referencia general sobre alimentación.

Desde la Escuela 20, los pedidos se concentraron en reparaciones de calefacción, mobiliario y aberturas. Son situaciones denunciadas por estudiantes, sin que el material disponible incorpore una evaluación técnica sobre su alcance ni un cronograma de trabajos.

Cada escuela presenta necesidades particulares. La organización conjunta busca reunirlas sin que se pierda el detalle de lo que ocurre en cada edificio: qué instalaciones requieren una intervención, qué equipamiento falta reparar y qué gestiones se hicieron hasta ahora.

La experiencia cotidiana de los estudiantes permite señalar esas dificultades. Para conocer cómo serán atendidas, hace falta la respuesta de las autoridades responsables y, cuando corresponda, una revisión de las instalaciones.

La alimentación requiere una respuesta específica

Los planteos sobre las meriendas deben distinguirse de la situación del programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria, conocido como MESA. Ese programa entrega módulos a las familias, mientras que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) comprende prestaciones dentro de los establecimientos. Una medida sobre el primero no explica automáticamente un problema con el segundo.

Por eso, para abordar lo señalado en la Media 3 es necesario conocer qué prestación recibe la escuela, cómo se organiza su entrega y qué dificultad encontraron los estudiantes. Una explicación general sobre programas alimentarios no reemplaza esa información.

La presentación de S.U.V. busca dar continuidad a reclamos que parten de establecimientos concretos. La coordinación permite compartir experiencias y llevar pedidos comunes, aunque las soluciones deberán contemplar las necesidades de cada institución.

La información disponible no incluye respuestas de las autoridades ni fechas de reparación para los problemas señalados. Ese es el próximo dato que necesitan los estudiantes: qué intervención tendrá cada escuela y en qué plazo podrán resolverse las dificultades que describen.