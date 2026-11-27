El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, dijeron presente en una nueva edición de las Olimpiadas de Hijos y Nietos de Malvinas “Rubén Darío Ramírez”, un encuentro deportivo, recreativo y familiar que reunió a integrantes de distintas agrupaciones de hijos y nietos de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Provincia de Buenos Aires.

La jornada se desarrolló en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, ubicado en 25 de Mayo y Camila Quiroga, donde se convocó a alrededor de 500 participantes para compartir distintas disciplinas deportivas y actividades recreativas.

Durante el encuentro se realizaron competencias de fútbol femenino y masculino, vóley mixto, natación en categorías femenina y masculina, tejo, truco y metegol. La propuesta trascendió lo deportivo y constituyó un espacio de integración y compañerismo entre las familias de los Veteranos de Guerra, fortaleciendo los vínculos y el sentido de pertenencia.

Estas olimpiadas se realizan anualmente y reúnen a hijos, nietos y familiares de excombatientes de distintos municipios bonaerenses. A través del deporte, promueven el encuentro entre generaciones, la transmisión de la historia de Malvinas y el compromiso con la memoria y la soberanía nacional.

"Estamos muy felices de haber sido parte de este evento tan importante, siempre con la premisa de dejar en lo más alto la bandera de Malvinas y también destacar a nuestros héroes que dieron su vida luchando por nuestra soberanía", remarcó Mariano Cascallares.

El encuentro lleva el nombre del Veterano de Guerra de Malvinas Rubén Darío Ramírez, en reconocimiento a su labor como primer secretario de Hijos de Veteranos de Malvinas y a su aporte a la organización provincial.

Del encuentro participaron además la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez; la subsecretaria de Desarrollo y Derechos Humanos, Regina Stacco; y el coordinador de Excombatientes de Malvinas, VGM Francisco Marcovich.