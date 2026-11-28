El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, continúa recorriendo distintos municipios bonaerenses para conocer en profundidad las realidades, fortalezas y desafíos de cada región de la provincia. Luego de una semana intensa que incluyó un encuentro con el precandidato a la Presidencia, Sergio Uñac, en el marco de la media sanción al proyecto de suspensión de las PASO, también se reunió con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en la casa que su provincia tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y haber mantenido un almuerzo de trabajo con el intendente de La Plata, Julio Alak, la agenda de Nardini lo llevó a Tres Arroyos.

Estas visitas forman parte del armado político que impulsa de cara a los desafíos que enfrentará Buenos Aires en los próximos años, luego de haber manifestado públicamente su voluntad de ser candidato a gobernador en 2027.

En ese marco, visitó el distrito de Tres Arroyos con una intensa agenda de actividades junto al intendente Pablo Garate, con quien mantiene un buen vínculo que se afianzó desde que Leo Nardini manifestó su voluntad de ir por la gobernación. Durante la jornada, ambos jefes comunales compartieron una reunión de trabajo en el Palacio Municipal, donde intercambiaron ideas sobre el presente y el futuro del interior bonaerense, la potencia productiva de la región y el desarrollo turístico de la zona costera.

Los intendentes visitaron las empresas Arq Metal y Molinos Tres Arroyos, ambas ubicadas en el Parque Industrial, donde dialogaron con empresarios y trabajadores sobre la situación productiva de la región y la realidad que enfrenta el sector. También visitaron Rústiko para presenciar una de las actividades más significativas del sector agropecuario local: la venta y remate de ganado.

Además, Nardini participó de las actividades vinculadas a la 11° edición del Enduro Atlántico 2026 que se desarrolla en la localidad balnearia de Claromecó, uno de los eventos de motociclismo más importantes de Latinoamérica y que cada año convoca a miles de visitantes, generando un importante movimiento turístico y económico para la región.

Durante toda la jornada, el jefe comunal de Malvinas Argentinas tuvo la oportunidad de compartir su visión sobre la realidad bonaerense y remarcó la necesidad de contemplar las particularidades de cada región y fortalecer la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales para diseñar respuestas acordes a las necesidades de cada comunidad.

Asimismo, manifestó su preocupación por el impacto del contexto económico nacional sobre la producción y el empleo, especialmente por las dificultades que atraviesan pequeñas y medianas empresas de distintos sectores. “Hay que revitalizar a las empresas que generan valor agregado, que exportan, y lo que tenemos que hacer para adelante es un peronismo moderno, pensante y con la gente adentro, buscando un incentivo; sacar la mirada de un Estado benefactor para asociarnos con el sector privado, volviendo a generar la cultura del trabajo. Son parte de las responsabilidades que yo quiero llevar adelante”, sostuvo.

Consultado sobre su futuro político, Nardini reafirmó su voluntad de competir por la Gobernación bonaerense y sostuvo que la construcción de una propuesta para la Provincia debe surgir de la experiencia de gestión, el conocimiento del territorio y la cercanía cotidiana que los intendentes tienen con las necesidades de los vecinos: “Creo que un intendente tiene que estar al frente de la Provincia de Buenos Aires, sobre todo por la situación económica y financiera que nos vamos a encontrar. Hoy el Gobierno Nacional le niega a la Provincia recursos que son necesarios para gestionar y termina perjudicando a los 17 millones de bonaerenses”, afirmó.

Nardini cerró la jornada de actividades con una reunión junto a referentes políticos, concejales y funcionarios de la gestión de Garate. Allí dialogó con los presentes y respondió preguntas sobre políticas sociales, el funcionamiento de IOMA, el deporte social y otros proyectos vinculados al desarrollo de políticas públicas en áreas estratégicas para la provincia de Buenos Aires.

Por último, llamó a los bonaerenses a conocer las experiencias de gestión de quienes buscan conducir la Provincia en los próximos años: “A la gente, decirle que nos conozca; yo planteo que hay que votar con sentido común, que vean todo lo que logramos en Malvinas Argentinas. Que sepan que acá tienen una persona comprometida, que va a trabajar por la familia y por una mejor calidad de vida para todos los bonaerenses”.