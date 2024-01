“Espero quedar nominada”. Con estas emotivas palabras la talentosa cantante de pop “Alai, la Reina del Pop Romántico” augura después quedar postulada a los prestigiosos Premios Gardel 2024.

De igual modo, la artista oriunda de Monte Grande destacó que “estar postulada es un gran paso en mi carrera artística”. “Estoy viviendo un momento personal y artístico muy lindo en mi vida. No imaginé que se diera tan rápido esta postulación a los premios de la música más importantes del país”, profundizó.

La postulación fue realizada por su manager y productor Agustín Elias Ochoa, quien la inscribió con la canción “Dos Extraños” de la intérprete mexicana Danna Paola en las categorías: “Canción del Año”; “Mejor Canción de Pop”; y “Grabación del Año”. “Fue una sorpresa cuando mi representante me dio la noticia. No lo podía creer. La emoción era tan grande que me saltaban las lágrimas porque siempre soñé con estar algún día en los Carlos Gardel y compartir un momento con mis referentes”; manifestó Alai.

En esa misma línea, expresó su felicidad de representar a su querido distrito de Esteban Echeverría y su aspiración de llevar a los más alto a su municipio en este premio tan importante y con mucha historia que lo supieron ganar grandes exponentes de la música popular. “Deseo continuar con la línea que supieron trazar mis vecinos, tales como Rodrigo Tapari y Tiago PZK. Son dos enormes cantantes que vivieron toda su vida en Monte Grande y la rompen en cada escenario que se presentaron”, acotó.

¿Qué es lo que te llevó a lanzarte como solista?

Tras estudiar comedia musical, teatro y tango, a los 23 tomé la decisión de tomar clases de canto con una profesora del barrio a escondidas de mis padres. Les juro la hermosa sensación que me recorría por el cuerpo cada vez que iba a clases. Era hermoso y electrizante en todo sentido. Me sentía plena y estaba haciendo realidad uno de mis sueños. A pesar de ser muy corto el período de tiempo que pude asistir a clases por cuestiones económicas, fue suficiente para darme cuenta que la música era lo mío y a lo que me tenía que dedicar.

A los pocos años una de mis amigas me presentó a mi mejor amigo, Agustín Ochoa, quien luego se convirtió en mi prensa y manager. Así que le conté acerca de esta experiencia y de mis sueños, con mucha tristeza porque lo veía lejano en ese momento. Entonces, me dijo que los sueños están para ser cumplidos y que no hay que bajar los brazos por más imposibles que se puedan ver. En ese momento hice un clic y me di cuenta de que él tenía razón, de que lo tenía que intentar una vez más.

A partir de ese momento comenzamos a trabajar juntos para hacer realidad este sueño y dimos el primer paso en agosto del 2020, cuando retomé las clases de canto virtuales. Pero en esta ocasión fue con una profesora del Teatro Colón, Sabrina Sosa. Las realizaba en la plaza del barrio con un celular de esos viejitos conectado a una red wifi pública rogando que no se vaya la señal en ningún momento. Estuve con esa profe hasta diciembre de ese año. Finalmente, en enero del 2022 retomé las clases de canto con la reconocida cantante Anna Paula en su escuela de música. Actualmente me sigo perfeccionando con ella y con ella terminé de completar mi formación para poder lanzarme como cantante profesional.

¿Tuviste algún referente para lanzarte como cantante solista?

Sí, Luciano Pereyra fue el intérprete que me inspiró mucho para luchar por mis sueños. Es mi ídolo. Por él me terminé inclinando por el pop romántico más allá de que me consideró romántica y que me satisface mucho este género.

¿Cómo fue la sensación de cantar por primera vez en un escenario ante un público?

Honestamente estaba muerta de pánico. Los nervios eran impresionantes. Les cuento una anécdota con mis compañeros de la escuela de música, estábamos viendo la lista de cantantes para ver quién iniciaba el concierto y cuando leíamos se nos transformaba la cara de los nervios que teníamos. El camarín era nuestro refugio en esos momentos. Cuando subí al escenario, los nervios un poquito desaparecieron y me dejé llevar por el momento. Fue un momento hermoso. En un momento cerré los ojos para concentrarme mejor y cuando los abrí, no entendía nada porque todo el público me estaba aplaudiendo y ovacionando.

¿Qué te pasaba por la cabeza en esos momentos?

En varios tramos de mi presentación se me venía a la cabeza todo el recorrido realizado para llegar a ese momento que estaba viviendo. En un momento tuve que contener las lágrimas para poder seguir concentrada en lo que estaba haciendo. Ya abajo del escenario me decía que había valido la pena todo lo que había estudiado y que valió la pena cada segundo invertido para cumplir con mi sueño de ser cantante. Fue realmente muy emocionante.

Tu segundo cover “Dos Extraños” superó las mil reproducciones, ¿Te imaginabas que iba a tener esa repercusión?

Me re contra sorprendió más allá de que trabajamos mucho para que esto sucediera. Es una canción muy distinta al primer cover lanzado en el 2022 por la dificultad que representa hacerla porque tiene notas musicales muy difíciles de hacerlo. La ensayamos durante más de 14 meses para poder realizar una muy buena versión y no una así nomás. Por ahí sí, me esperaba que la canción tuviera más reproducciones de acá a unos meses, pero no ya. Aunque se ve que a la gente le gustó y saber eso me llena de felicidad y de satisfacción.

Leonor Manso te dio una muy buena referencia…

Si. La fui a ver al Teatro Roma de Avellaneda porque aquella noche hacía su obra “Cae la Noche Tropical”, junto a mi mejor amigo. Una vez finalizada la obra, mi amigo me dice me acompañas a los camarines porque le tengo que realizar una entrevista para el diario. Así que fuimos, él le realizó la nota y me la presentó. La saludó y me presentó contándole que soy cantante, a lo cual me preguntó qué género hacía y le respondo “pop romántico. Acto seguido me dice me podés cantar un poquito y le canté un pedacito de “Dos Extraños” a capella. Me dice sorprendida que hermoso cantas. Que una artista tan conocida me diga que le cante me generó mucho orgullo y me llenó de felicidad. Me llevé el mejor de los recuerdos de ese momento.

Breve reflexión de lo que significa para vos la música.

Cuando cantó siento que se detiene el tiempo. Cuando cantó, cierro los ojos para poder llevarme por el momento y disfrutar de lo que estoy haciendo. Se genera una vibración dentro mío que es tremenda. Me emocionó mucho porque la música es lo que más amo en esta vida y cada vez que escuchó música se me eriza la piel. Soy muy feliz haciendo lo que más me satisface.

Tras un año exitoso para “Alai, La Reina del Pop Romántico” en el que incluyó entre otros momentos el estreno de su segundo cover “Dos Extraños”; su consagración en los Premios Raíces; su debut en los escenarios en Banfield; y su primera aparición en televisión, precisamente en el programa Welcome Show conducido por el inigualable Pichi Landi, arrancó el año con la misión de revalidar todo lo conseguido hasta acá y que mejor logrando una nominación en los Premios Gardel 2024 e ir creciendo en lo que más ama: la música.