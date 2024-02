El Partido de La Costa fue el sitio elegido para que el Gobernador Axel Kicillof junto a la Vicegobernadora Verónica Magario, reuniera a intendentes de la región y más de 200 productores para analizar el trabajo y la producción en plena temporada, en el contexto de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional.

El Intendente de La Costa, Juan de Jesús abrió la exposición en el Multicultural de Mar de Ajó con un fuerte mensaje frente al contexto actual, acompañado por parte de su gabinete y el Diputado Juan Pablo de Jesús “Hoy nos encontramos junto a nuestro pueblo con una sensación de incertidumbre, por el rumbo que se pretende dar a nuestro país; una modificación estructural de nuestra economía, llevándose nuestra moneda, junto a nuestro escudo, nuestra bandera, nuestro himno, símbolos que marcan la soberanía de un país".

"Se ha producido una gran devaluación de nuestro peso de un 120%, y eso repercute en el salario de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados, repercute en lo que va a menguar la obra pública y en las industrias" agregó el Intendente.

Tras múltiples exposiciones de productores regionales, que abordaron la realidad actual que enfrenta cada sector, como los pescadores, productores cerveceros, alfajoreros, artistas entre muchos otros, el Gobernador Axel Kicillof, acompañado por una comitiva interministerial encabezada por los ministros de Jefatura de Gabinete Carlos Bianco, de Producción y Turismo Augusto Costa y de Ambiente Daniela Vilar, tomó la palabra con un análisis político de los tiempos que se viven: "Nos decían; éste ajuste va a ser distinto a todos los demás, porque será focalizado, quirúrgico, dirigido a la casta; pero resulta que los hoteleros recibieron ajuste, lo mismo los que hacen los churros, las panificadoras, los que hacen dulces, los pescadores, los que hacen cerveza artesanal; quiero decirle a todos los que dicen eso de la casta, que hoy acá están bonaerenses que no son la casta, son laburantes, empresarios, productores y se están comiendo el ajuste por todos lados”.

Kicillof cerró el encuentro multisectorial poniendo de relieve la necesidad de no abandonar la lucha: “Nadie se salva solo. Cómo no vamos a defender a los jubilados de la Provincia de Buenos Aires, cómo los vamos a dejar desamparados; ya no les alcanza le subieron los remedios, los alimentos, le van a subir el transporte, la luz, el gas y ahora le quieren bajar la jubilación; acá se trata de defender los derechos de los jubilados, los laburantes, los sectores populares, los empresarios de la Provincia de Buenos Aires, que también tienen derechos".

"El pueblo bonaerense no votó el ajuste. Por eso nosotros venimos a reafirmar qué sin industria, sin ciencia, sin universidad, sin cultura. no hay país; estamos entregando la soberanía. Nosotros estamos en el territorio para defender lo que nos costó tanto construir” finalizó el Gobernador.

Del encuentro participaron los intendentes del Partido de la Costa, Juan de Jesús; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; de Necochea, Arturo Rojas; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de Pila, Sebastián Walker; de General Lavalle, Nahuel Guardia; de Rauch, Maximiliano Suescun; y el intendente interino de Tornquist, Martín Olhaberry.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Seguridad, Javier Alonso; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar y su par de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; el diputado provincial, Juan Pablo De Jesús.

Visita a la Planta de Reciclaje

Durante la jornada, Kicillof recorrió junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar y el intendente Juan De Jesús la planta de reciclaje del municipio donde funciona la Cooperativa Reciclando Vidas. En el acto, se hizo entrega de un camión de caja abierta para la recolección diferenciada de residuos, que se suma al camión volquetero, al autoelevador y a la cinta de clasificación, entre otras herramientas, entregadas anteriormente a la cooperativa dentro del programa “Mi Provincia Recicla”.

En este sentido, el Gobierno bonaerense ya invirtió un total de $4.512 millones en maquinaria y equipamiento en más de 60 municipios, 80 unidades productivas y cooperativas de reciclado, con el fin de ampliar la capacidad de trabajo y la logística de recolección de residuos urbanos.

Por último, Kicillof sostuvo: “Acá estamos, en el territorio, acompañando a todos los sectores para defender lo que nos costó tanto construir y lo que queremos seguir construyendo”. “Porque esto no se resuelve destruyendo nuestro tejido productivo, ni atacando la ciencia, la educación y la tecnología argentina”, finalizó.