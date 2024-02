Dirigentes de todos los espacios políticos de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un rechazo por los posteos en redes sociales en los que el presidente Javier Milei ridiculizó a las personas con Síndrome de Down.

El legislador de Unión por la Patria, Juan Manuel Valdés, presentó en la Legislatura porteña un repudio contra los dichos violentos del presidente de la nación. La iniciativa contó con el apoyo de los bloques PRO, Confianza Pública, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

El proyecto sostiene que el Presidente realizó declaraciones discriminatorias y crueles en la red social X, al compartir una imagen distorsionada de Ignacio Torres, gobernador de Chubut, asociándolo a características de personas con Síndrome de Down como modo de burla.

El mismo fue apoyado por los legisladores Graciela Ocaña, Facundo Del Gaiso, Manuela Thourte, Guillermo Suarez, Emmanuel Ferrario, Claudia Neira, Juan Pablo Modarelli y Victoria Montenegro.

Tras un primer rechazo ante el acto discriminatorio hacia las personas con síndrome de down realizado por Javier Milei en sus redes sociales, la vicepresidenta de la Asociación Síndrome Down de a República Argentina (ASDRA), Dominique Kantor, calificó en un video la actitud del Presidente como “un acto de discriminación” y le exigió un pedido de disculpas públicas.

“Hola me llamo Dominique Kantor del Consejo Asesor de síndrome de down de ASDRA. Quiero pedirle al Presidente que pida disculpas públicamente por lo que él hizo y defender al colectivo discapacidad, a las personas con discapacidad intelectual, o sea síndrome de down", expresó en un primero momento Dominique

Para luego agregar: “No sentimos ofendidos, las personas con síndrome de down no merecemos este trato, no merecemos que nos ofendan y que nos anden diciendo estas cosas”.