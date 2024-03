El Presidente Javier Milei llegó a Expoagro 2024 en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, Buenos Aires y le habló a un auditorio cerrado de 150 productores sobre los impuestos, la inflación, el cepo y el futuro de la economía Argentina.

Entre otras cosas, el primer mandatario explicó algunas puntas del plan económico que está llevando adelante el gobierno: "Al mejorar los números fiscales, se abriría la puerta para que empecemos a bajar los impuestos cada vez con más intensidad", aseguró.

Y en esa línea agregó: "La idea es que, en la medida en que la economía se vaya expandiendo, en lugar de hacer lo que hicieron otros gobiernos de tomar esa mejora en la recaudación para aumentar el gasto público, nosotros vamos a usar eso para devolverle ese dinero a sus legítimos creadores que son los emprendedores y la gente de bien, y no que quede en la manos de los políticos basura que tenemos", dijo.

Milei estuvo acompañado por el diputado nacional José Luis Espert quien se sentó a su lado mientras brindaba su discurso a empresarios y productores, en el que confirmó la continuidad del plan económico y precisó que durante enero el gasto del Estado se redujo en un 30 por ciento, mientras que en febrero se ajustó otro 36 por ciento.

Entre otras cuestiones, adelantó que a mitad de año se podría levantar el cepo "si todo sale bien" y se refirió al índice de inflación del segundo mes, incluso adelantó el dato de cuál podría ser el porcentaje de suba de precios.

"Ahora tenemos 9 mil millones de dólares más, ustedes lo que ven es que el sistema está más sano", graficó el presidente de la Nación. Y sumó: "A consecuencia de este conjunto de medidas se traslada la caída de la inflación. Cuando la inflación de diciembre dio el 25% fue un éxito porque la verdad que los precios se retrajeron a la segunda semana. Este mes parece que va a estar en 15%", adelantó el primer mandatario.

"Sigue el ajuste fiscal, esto es licuadora y motosierra", se ufanó y pronosticó una baja en la inflación respecto a enero.

El mandatario indicó que en enero el gasto estatal se recortó en un 30 por ciento y en febrero un 36 por ciento más. "Alcanzamos el resultado positivo en términos financieros en el primer mes, nunca pasó. En el mundo, nadie hizo el ajuste fiscal de 6 puntos en un mes", festejó.

El pase de la motosierra, relató el Presidente, incluyó el despido de 50.000 empleados públicos y cortar "de cuajo la obra pública", además de un "saneamiento del Banco Central, que recibimos con US$ 11 mil millones de reservas netas y hoy hemos comprado 9000 millones".

Milei repitió su versión de que cuando asumió "la inflación estaba en un 15.000 por ciento" y aseguró que, gracias a sus medidas y que "no agrandó la base monetaria", se produce "una fuerte baja de la inflación".

"Si daba 30 por ciento en diciembre ya era un numerazo y dio 25. Y en enero dio 20 por ciento y en febrero, pese a la suba de las prepagas y tarifas, estará en torno al 15 por ciento. El proceso de desinflación es fuerte", sostuvo.

A la salida de Expoagro, el presidente Javier Milei reiteró que el alivio fiscal a las provincias está condicionado por los votos a la Ley Ómnibus. El mandatario se reunirá este viernes con un grupo de gobernadores para discutir los lineamientos previos al denominado "Pacto de Mayo".

"(El alivio fiscal) es parte de un programa integral. Si (los gobernadores) no se alinean en el programa integral, no se puede hacer ese tipo de reformas", dijo Milei en diálogo con la prensa al momento de salir del centro de exposición en el autódromo de San Nicolás.

También acompañaron a Milei en su visita a la expo el ministro del Interior, Guillermo Francos, el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, y la diputada nacional Romina Diez.

Milei volvió a escena cuatro días después de la convocatoria al Pacto de Mayo, durante la apertura de sesiones en el Congreso. Según fuentes de la organización, pidió un espacio dentro de la muestra para hablarle a un grupo de 150 productores.

Vale considerar que el ministro del Interior Guillermo Francos participó de la apertura oficial de la feria esta mañana y en declaraciones a la prensa indicó: "no vamos a plantear un aumento de retenciones en el tratamiento de la Ley Ómnibus". Además, subrayó que “la intención del Gobierno es hacer todos los acuerdos comerciales que nos permitan exportar”.

Con respecto a la reunión que mantendrá con gobernadores, Francos habló sobre la posible ausencia de Áxel Kicillof: “Tiene una visión ideológica diferente a la del Gobierno nacional. Pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo en distintos puntos”. Y añadió: “Hay que escucharlo. Por ahí tenemos diferencias, pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo”.

“Siempre hay matices y diferencias. Estamos en una democracia donde todos fuimos elegidos en diferentes lugares, pero también quiero decir que al presidente Milei lo eligió el 56% de los argentinos y una gran parte de ellos también votaron a los gobernadores que fueron electos”, puntualizó Francos.

Por otra parte, adelantó que el Presidente de la Nación “seguramente no va a estar presente en la reunión con gobernadores”, aunque no lo descartó del todo: “No sé si va a pasar a saludar, va a depender mucho de cuáles sean los gobernadores que vengan”.

A LA CARGA CON LA LEY ÓMNIBUS

El gobierno de Javier Milei volverá a insistir en el Congreso de la Nación con el proyecto de ley ómnibus. Presentará en los próximos días una versión "muy parecida a la última", es decir, con la que LLA llegó al recinto en febrero después de arduas negociaciones con la oposición "amigable", y que finalmente no logró ser aprobada. En paralelo, el oficialismo trabaja en un paquete fiscal que incluirá, no solo una fórmula previsional que se ajustaría al índice de IPC, sino también el regreso del impuesto a las ganancias. Una exigencia, además, del Fondo Monetario Internacional.

Según dicen en el entorno de Milei esta vez quedarán fuera de la nueva versión de proyecto ómnibus los temas vinculados a educación, cultura, reformas electorales y también retirarán el aumento que en un principio querían hacer de las retenciones. "Lo importante son las cosas estructurales. Lo que necesitamos hoy. Lo que más nos hace falta", remarcan en Casa Rosada y, en ese paquete de cosas esenciales enumeran: facultades delegadas --que se enviarán de una manera parecida a lo que quedó en la última versión, es decir, reducidas en tiempo y emergencias-- también todo lo que tiene que ver con reformas del estado y privatizaciones, entre otras.