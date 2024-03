Por Agustín Ochoa

Un 17 de diciembre de 1969 se apagó una de las voces más emblemáticas de la ciudad de Remedios de Escalada luego de una meteórica carrera artística que la llevó a triunfar en cada escenario del país y a ser proclamada como la “Novia de Posadas” por el público durante el III Festival Nacional de la Música del Litoral en Misiones. Me refiero a la distinguida cantante María Helena quien a los 23 años falleció en un trágico accidente automovilístico producido a pocos metros del empalme de la Ruta Nacional 14 con el camino de acceso a la ciudad correntina de Santo Tomé.

A 55 años de su partida, y en el Concejo Deliberante de Lanús, el bloque de concejales de Unión por la Patria encabezado por el histórico edil lanusense Víctor De Genaro presentó un proyecto de ordenanza para reemplazar el nombre de la calle General Villegas, entre Avenida Hipólito Yrigoyen y Estrada, en Remedios de Escalada por el de la consagrada artista con motivo de recordar y reivindicar su figura artística en el distrito.

“María Helena tuvo la particularidad de ser una estrella fulgurante. Prácticamente fue muy rápido su ascenso y desgraciadamente se cortó su vida en un trágico accidente cuando en tan poco tiempo grabó cuatro discos muy importantes. Fue reconocida por Mercedes Sosa, Horacio Guarany y un montón de consagrados artistas argentinos. Fue una luz. Tenía una voz muy clara, genuina y se transformó en una referente con un futuro por delante”, comentó Víctor De Genaro en diálogo con LA TERCERA.

Vilma y su familia fueron los que impulsaron esta iniciativa, junto a un grupo de vecinos interesados en que la figura de María Helena no quedé en el olvido en la memoria de los lanusenses. “Ellos empezaron a movilizarse y me pareció muy importante este proyecto. No importa si va a tener el nombre de la calle o no porque es muy difícil instalar cambio de nombre de calle. Pero sí, me pareció bien para el reconocimiento y la aparición pública”, profundizó el dirigente de la CTA.

“Después de presentarlo, junto a mis compañeros de bancada, en el HCD, estamos en los albores de poder realizar una presentación pública, de hacer un festival y distintas actividades con el objetivo de recuperar su figura”, amplió el histórico político lanusense, quien además contó que “me sorprendió la cantidad de personas de distintos países que me mandaron su adhesión, aliento para que podamos recuperar su imagen. Evidentemente había trascendido mucho más de lo que era reconocida en toda la comunidad lanusense. Por esa razón dije que es el momento para presentarlo”.

Esta propuesta forma parte de una serie de proyectos de recuperar y traer nuevamente a la memoria colectiva del distrito las figuras artísticas que nacieron y representaron a los distintos barrios de la ciudad de Lanús. “Esta iniciativa fue presentada en marzo del año pasado, pero no fue contemplada por las anteriores autoridades” señaló Víctor De Genaro, quien a la vez sostuvo que “el cambio de las autoridades sucede porque nosotros empezamos a recuperar la identidad lanusense perdida en estos últimos años”.

"Tenemos que recuperar a María Helena porque eso significa la recuperación de nuestra historia"

“En el peor momento de la crisis de los ‘90, se realizó una obra de teatro muy importante que se tituló “Made In Lanús”, que luego se transformó en la película “Made In Argentina”, donde se mostró está identidad del trabajo, de la producción, de las distintas comunidades que llegaron y se integraron a Lanús, está mística que se formó a lo largo de estos 150 años generando cultura, iglesias, bibliotecas, sindicatos, sociedades de resistencia, clubes de barrios”, recordó el ex precandidato a Intendente en Lanús en reiteradas oportunidades.

En esa misma línea,, manifestó que “así como recuperamos la figura de Rivero; Sandro; también tenemos que recuperar a María Helena porque eso significa la recuperación de nuestra historia y mística” y subrayó que “lo de María Helena es la punta de un iceberg de muchos más homenajes que van surgiendo muchos otros”.

María Helena, una vida llena de éxitos

María Helena se llamó María Kalasakis (4 de agosto de 1946, Remedios de Escalada). Cuando creó su nombre artístico, agregó al suyo el de su única hermana, Elena, debido a que la quería mucho y eran muy unidas, aunque, además con motivo de recordar su ascendencia griega le sumó la “H” delante de Elena. Profesó su religión en la Iglesia Ortodoxa Griega de Remedios de Escalada. Y, formó parte del Club Villegas de la mencionada ciudad lanusense.

La carrera artística de María Helena duró cinco años, en los cuales grabó 4 discos y 58 canciones, participó de numerosos festivales, tales como el Festival Nacional de la Música del Litoral en el cual fue la revelación del festival y se llevó el premio máximo, y además en su segunda participación fue proclamada la “Novia de Posadas”; en el Festival Internacional de Disco (ganó con Viejo Paraná); en el Jesús María; en Festirama; Navidad Gaucha (en los tres la designaron “madrina”); y el Festival del Folclore Correntino. Su primera aparición pública ocurrió cuando tenía 19 años en el programa de TV “Remates Musicales” conducido por Roberto Galán por Canal 9.

E interpretó canciones de autores destacados, tales como Fermín Fierro, Ramón Ayala, Hernán Figueroa Reyes, Óscar Valles, Albérico Mansilla, Horacio Guarany, quien además le compuso “Pescador y Guitarrero”, Eladia Blázquez, entre otras. Le puso su voz a canciones como “Canto Islero”; “Costera”; “Mi serenata”; “Soy de Misiones”; “Sol del Litoral”; “Viejo Paraná”; “Corrientes es Así”; “Polca