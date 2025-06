Kiseki Z: una aventura épica para los fanáticos del animé

Por Florencia Belén Mogno.

La conexión entre la música y el animé constituye uno de los pilares fundamentales de la cultura pop moderna, y Dragon Ball es, sin dudas, uno de los mayores exponentes de esta unión. Con una serie de temas musicales que trascendió generaciones, la banda sonora de Dragon Ball ha acompañado a los fanáticos a lo largo de todas las sagas de este fenómeno cultural.

La música, los openings y endings conformaron piezas fundamentales que amplifican la emoción de cada batalla, cada aventura, y cada personaje en esta saga épica y en este contexto, el concierto homenaje propuesto por el grupo Kiseki Z se presenta como una experiencia sensorial que busca transportar al público a través de los momentos más emblemáticos de Dragon Ball.

El show, que se llevará a cabo este 20 de junio en el ND Teatro, busca sumergir al público en una atmósfera de pura magia y nostalgia y para conocer más detalles sobre el proyecto, Grupo Mediatres dialogó con la banda detrás del espectáculo.

La banda Kiseki Zbnació en 2023 y ha logrado conquistar un lugar destacado dentro del nicho musical que fusiona el animé y la música en vivo. En solo dos años, se posicionaron como un referente dentro del universo de los eventos de cultura pop. El show se distingue por sus arreglos originales, adaptando la música de Dragon Ball para ofrecer una vivencia colectiva.

Un show cargado de potencia y nostalgia

En principio y a tan solo horas del show, ¿cómo surgió la idea de hacer un concierto homenaje específicamente a Dragon Ball?

Ana Ferronatto: Cuando armamos la banda nos preguntábamos un poco cómo iban a ser las dinámicas de nuestros shows y qué temas no podrían faltar, y siempre nos quedábamos cortos de tiempo para tantos temas que queríamos hacer de cada animé o videojuego que nos gustan. Hacer shows temáticos fue la mejor respuesta a esto y Dragon Ball es de los que más nos piden, así que no podría ser de otra forma, tenía que ser el primer especial. Hace un año atrás pudimos hacer una versión reducida en una de las más grandes convenciones de animé del país y debido al éxito, lo teníamos que volver a probar. También pasa que la gente que por ahí no se anima a venir a un show donde no sabe si le van a gustar todos los temas, en un temático nos pueden conocer por primera vez y ver que nuestros shows van más allá de la nostalgia, es una celebración a lo que nos hace feliz.

El show promete un recorrido por todas las sagas del animé. ¿Cómo fue el proceso de selección y adaptación de los temas que forman parte del repertorio?¿Cómo eligieron las canciones y cómo trabajaron los arreglos originales?

Ana Ferronatto: En la banda tenemos nuestro núcleo más fan de la serie, que son Marcos Soncini, Lisandro Casas y Nell Valenti, y junto con nuestro director musical, Emi, se encargaron de que, dentro del tiempo que nos permiten, no faltara ningún guiño y pudiéramos cubrir todos los momentos especiales de semejante obra. Respetamos la esencia de los temas originales, pero dando nuestra impronta única en nuestros arreglos (escritos por Emi Dalmati y Marcos Soncini), para no perder estos momentos de nostalgia y recuerdos de nuestra infancia. Vamos a pasar por los openings y endings infaltables, pero también por la banda sonora instrumental de las épicas peleas, películas y videojuegos.

A modo de adelanto, ¿qué pueden esperar quienes asistan al ND Teatro el 20 de junio? ¿Cómo describirían la experiencia en vivo de Kiseki Z?

Nell Valenti: Va a ser un show donde se agranda nuestra familia, donde nos damos el gusto de presentarnos con más de 25 músicos en el escenario, lleno de sorpresas. Será un recorrido por todas las sagas de Dragon Ball, pasando por recuerdos indispensables, que nos marcaron de chicos y grandes. Para completar la experiencia, todo el recital viene acompañado de visuales que nos acompañan y llevan a esos momentos.

Por otra parte, Kiseki se formó en 2023 y en poco tiempo se posicionó en el circuito. ¿Cuál creen que fue la clave para conectar tan rápido con el público otaku y gamer?

Nell Valenti: Creemos que una de las claves es que, además de ser músicos profesionales apasionados por nuestro trabajo, es que nosotros también somos otakus y gamers, con lo cual para nosotros esto que hacemos conjuga nuestras dos pasiones. También tratamos de estar siempre cerca del público, manejándonos con humilidad, hablando con nuestros fans, escuchando al público.

Muchos fans destacan la calidad musical del grupo. ¿Cómo se arma el trabajo de arreglos, dirección y coordinación entre la banda, la orquesta y el coro?

Nell Valenti: Para tener una buena coordinación tenemos con el grupo direcciones claras, donde por ejemplo, para la parte musical, tenemos un arreglador y director musical, Emiliano Dalmati, que se encarga de eso, escribiendo la gran parte de los arreglos, y luego dirigiendo los ensayos. Muchas veces para dividir el peso creativo, se suma Marcos Soncini, nuestro tecladista, a hacer arreglos también. Una vez terminados los arreglos, pasa a manos de Pipi Colombini y Matias Capeletti, que se ocupan de transcribir las partituras de cada instrumento. Cuando tenemos shows como Kiseki Z, donde tenemos orquesta y coro, hacemos ensayos de cada sección por separado, y luego todos juntos para poder trabajar todo en detalle primero, y luego terminar de ensamblar a la perfección.

Además de Dragon Ball, Kiseki homenajea música de animé y videojuegos. ¿Qué otros universos musicales les gustaría explorar en futuros conciertos?

Emiliano Dalmati: En la mayoría de nuestros shows hacemos música de un sinfín de animés y videojuegos, pero también tenemos la idea de hacer otros shows temáticos, que podrían ser por ejemplo de One Piece, Naruto, Demon Slayer, Zelda, Final Fantasy, Persona o muchísimas otras cosas más.

Por último, para ustedes, ¿qué tiene de especial la música de animé que logra despertar tantas emociones y memorias en distintas generaciones?

Emiliano Dalmati: Primero que nada, al uno escuchar tantas veces mientras ve momentos tan significativos en una obra audiovisual que uno ama, esa música queda ligada en nuestro inconsciente a las sensaciones que vivimos viéndolo, y muchas veces estas canciones nos acompañan durante muchísimos años. Además, es música muy eclética, lo cual hace que nos transmita sensaciones muy distintas, y que un show de esta música pueda pasar por tantos lugares diferentes en tan poco tiempo. En nuestros shows, por ejemplo, podés escuchar una canción de jazz, luego una de metal; después un funk con mucho Groove, pasar por una balada triste y terminar con una canción de rock para hacer pogo, una atrás de la otra.