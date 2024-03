Alconada Mon: "Hay una maquinaria financiera del narcotráfico"

"Se necesitan millones de dólares para una campaña presidencial; algún candidato recolectó (en 2023)diez veces más que lo declarado ante la justicia electoral. Hay una maquinaria que hace muy difícil combatir este flagelo. Hay que exigirles a nuestros líderes, sean el presidente, gobernadores e intendentes, que se pongan los pantalones largos y enfrenten a los criminales que enferman las mentes de los jóvenes", declaró en el programa radial Amadeus, que conducen entre otros Alberto Muñey y Juan Yaría.

Planteada la discusión abierta sobre "el dinero negro y su incidencia en la política", el investigador periodístico habló de los distintos aportes empresarios a al proselitismo. "Algunos aportan dinero y recursos, con la esperanza de poder desarrollar luego sus ideas: otros, lo toman como una carrera de caballos que, si la ganan, les da la posibilidad de ´apretar´ para hacer negocios; y los peores son los vinculados al narcotráfico, que pretenden utilizar la maquinaria del Estado y los fondos públicos y/o fiduciarios a su favor...si se acepta a estos, se arranca derrapando con un vicio de origen".

Alconad Mon no tuvo pelos en la lengua: "Chocolates (por Rigaud, el recaudador de dineros ilícitos, en La Plata) hay en todos los partidos. Hay un sistema perverso que se utiliza en contra de los que se debe beneficiar".

Alconada Mon dijo que conoce a funcionarios probos, que están en minoría frente a un sistema sólido, que pretende lograr concesiones, con dinero proveniente del consumo de estupefacientes.

Allí Alconada Mon refirió el trabajo de campo hecho en Rosario durante seis meses, hablando, entre otros, con narcos, sicario, fiscales, jueces, financistas y policias. "Ese cuadro se replica en otros puntos del país", advirtió.

¿Qué comprobó? Que las autoridades no se involucraron lo suficiente - como si se hubiesen declarado "prescindentes", señaló -, y "no controlaron a las fuerzas de seguridad".

"Una conclusión: había comisarios ricos y cero detenciones. ¿Saben cuántos policias murieron en acciones en Rosario en los últimos 10 años? Cero. No deseo la tragedia - creyó necesario aclarar -, pero lo que está a la vista es que hubo un pacto: ´Yo no te molesto y vos no te metés conmigo´".

El periodista de La Nación, sin tapujos, consideró que "hay jueces e intendentes comprados por el narcotráfico (se refirió a uno de Mendoza, actualmente en prisión), como así también diputados y senadores. Hay que afrontar eso.

En Corrientes - precisó -, al intendente le llevaron un bolso (con plata) y el emisario le dijo que no se lo podía llevar de vuelta. Están todos metidos en el baile".

Consideró que el "Estado no posee la maquinaria, las herramientas y la capacitación" para contrarrestar el poder narco. "No hablo de armas", aclaró. Refirió, por caso, que algunos fiscales en Rosario capturan celulares de los traficantes y para "procesar la información tardan unos 8 meses...no hay infraestructura para combatirlos...y después se sacan selfies y no tienen ningún resultado".

Antes conceptos de Yaría, sobre como afecta el cerebro de niños y jóvenes el consumo de marihuana y la afirmación de que "el narcotráfico ganó la batalla cultural" y la prevención corre de atrás, Alconado Mon puntualizó: "Los chicos jóvenes no tienen salida laboral. Se ven muriendo a los 30 años. Entre limpiar mierda en un local de McDonald´s, trabajan vendiendo droga. ¡Con lo que cobran en un día, es lo que le pagan en un mes limpiando un baño! ¿Qué pretendemos? Optan, a los 14 años, en comprarse una motito y disfrutar. Alguno podrá hacer la heroica".

"Y este flagelo se replica en otras provincias. En Buenos Aires - afirmó -, es un secreto a voces, que la regulación del negocio ilegal está a cargo de la policía bonaerense".

No descuidó tampoco los riesgos de la ludopatía y las apuestas online, que han sido prohibidas en el Reino Unido y se pretende traerlas a la Argentina. "Los bingos, los casinos, son factores dinámicos para financiar el crimen", sentenció.