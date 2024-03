El PJ Bonaerense contra el llamado de Milei a no pagar impuestos: “Es una rebelión fiscal”

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires le respondió al presidente Javier Milei y al diputado José Luis Espert, que habían instigado a no pagar los impuestos bonaerenses. A través de un comunicado que compartieron desde la cuenta oficial del partido en la red social X (ex Twitter) calificaron la postura de los referentes del oficialismo como "muy grave e irresponsable".

Desde el PJ bonaerense, que preside el diputado nacional Máximo Kirchner, advirtieron que tanto el pedido del Presidente y del legislador que encabeza la Comisión de Presupuesto en Diputados, se trata de una insurrección. "Es muy grave e irresponsable la actitud del presidente de la Nación y el diputado por la provincia de Buenos Aires que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso. Están abiertamente llamando a una rebelión fiscal en la Provincia", alertaron.

En el inicio del comunicado, el PJ bonaerense apuntó contra Espert. "El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación llama a una rebelión fiscal", advirtieron.

El diputado que recientemente se sumó a las filas de La Libertad Avanza (LLA) había manifestado en las últimas horas que "la política se quiere fumar en pipa al pueblo". "Llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo", había lanzado el legislador este sábado, en Radio Mitre.

Luego, el comunicado apuntó contra el presidente Javier Milei. "La gravedad de los dichos de quien preside una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados de la Nación solo se supera por la validación del propio presidente de la Nación, Javier Milei, quien no solo compartió los dichos de Espert en redes sociales, sino que en una entrevista radial brindada esta tarde consideró que es 'expropiatorio el aumento del impuesto inmobiliario y una violación al derecho de propiedad'".

En tal sentido, la publicación del PJ de Buenos Aires recordó los dichos del legislador, que luego fueron apoyados por Milei. "El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo (...) yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural', aseguró Espert en declaraciones radiales", expresó.

También apuntó hacia la quita de recursos y las medidas económicas del Gobierno ya que enfatizó que "las irresponsables declaraciones se dan además en un contexto donde la política impositiva de la provincia de Buenos Aires se encuentra condicionada por la sustracción de un punto de coparticipación, eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y fundamentalmente por las decisiones del presidente en la macroeconomía".