Por las tormentas de ayer, hubo más de cien mil usuarios sin luz en el GBA

De a poco se fue restableciendo

Producto del intenso temporal con fuertes tormentas e inundaciones que se registraron en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), más de cien mil usuarios sufrieron cortes de luz durante varias horas. Con el correr del tiempo, en algunas localidades el servicio se fue restableciendo, según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Además de los cortes de luz, las precipitaciones también generaron inconvenientes en el transporte y se vieron calles anegadas en los municipios bonaerenses y en barrios porteños. Debido a la tormenta, hubo complicaciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se reportaron demoras y algunas cancelaciones de vuelos.

Antes del mediodía de ayer, el ENRE comunicó que 109.089 usuarios no tenían servicio de energía eléctrica. De este total, los cortes afectaban a 80.286 clientes de Edesur y a 28.803 de Edenor. Después de las 13.30, se reportó que eran 39.894 los usuarios de Edesur sin suministro y 17.162 los de Edenor.

Según los detalles que brindó el ente regulador, en Edenor los usuarios que más sufrieron el corte del servicio son los de las localidades bonaerenses de Caseros, Ituzaingó, González Catán, Laferrere, Isidro Casanova, Villa Madero, Moreno, Del Viso, La Lonja y San Miguel.

En relación a Edesur, la interrupción del suministro se registró en Carlos Spegazzinni, Temperley, Claypole, 9 de abril, El Jaguel, Tristán Suárez, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Guernica, Alejandro Korn, Boedo, Flores, Parque Patricios, San Cristobal y Villa Crespo.

Por otro lado, se informó que en la Ciudad de Buenos Aires uno de los barrios más afectados por el corte de luz es Villa Crespo. En tanto, en Barracas, Recoleta y Flores también se notificaron múltiples clientes que quedaron sin suministro.

Las lluvias produjeron complicaciones en estaciones de subtes por goteras de gran tamaño y en líneas de trenes que por un tiempo estuvieron interrumpidas, debido al anegamiento en las vías.

En el servicio de subte, la línea D no se detuvo en S. Ortiz con sentido a Catedral, la línea B no paró en Medrano con sentido a Rosas y la línea E no estaba frenando en Medalla Milagrosa. Horas después se restableció.

En los trenes ocurrió una situación similar, ya que también se recuperó el servicio ferroviario nuevamente. Por la mañana de ayer, los ramales de Bartolomé Mitre y Suárez del tren Mitre estuvieron interrumpidos, mientras que el tren Urquiza estaba prestó recorridos limitados.

El fenómeno de las “Superceldas”

Durante el martes se había pronosticado el avance de una “supercelda” o “tormenta supercelular”, que generó caída de granizo de gran tamaño y ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora.

¿En qué consiste este fenómeno? ¿Cuál es la diferencia con el resto de las tormentas? ¿Hasta cuándo durarán? ¿Qué recomiendan los especialistas? Los meteorólogos llaman así a las nubes capaces de provocar granizo más grande de lo normal, ráfagas de viento violentas y mucha cantidad de lluvia en poco tiempo.

Una característica de la tormenta supercelular es que, a diferencia de una nube de tormenta común, que tiene un ciclo de vida de entre 20 y 40 minutos, puede durar muchas horas y ocasionar destrozos en una gran superficie.

La supercelda del martes nació entre las 13.30 y 14 horas en el oeste de la provincia de Buenos Aires, recorrió más de 300 kilómetros y tuvo un ciclo de vida de más de 4 horas. Pasó por varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

En 9 de Julio provocó voladura de techos, la destrucción de varios hangares en el aeródromo y granizo de gran tamaño. Luego pasó por Bragado e, incluso, llegó al Sur del AMBA. Pasadas las 19.45, se dirigió a Uruguay.