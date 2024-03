La nueva formula de movilidad a jubilados se aplicará desde julio

Las compensaciones hasta mitad de año no le ganan a la inflación

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024 el Gobierno dispuso este lunes 25 de marzo modificar finalmente la fórmula de movilidad jubilatoria, estableciendo que desde julio los haberes se actualizarán por inflación.

Sin embargo, habrá cambios para los meses previos y los jubilados percibirán adelantos a cuenta del cobro de junio, mientras que en abril se otorgará un incremento extraordinario del 12,5%.

Vale considerar que en la actualidad un jubilado cobra de mínima $ 134.445 más un bono de $ 70.000, proporcional hasta $ 204.445. Para el abogado Ariel Samana, especialista en temas de adultos mayores, el DNU es "confuso".

"Con este aumento el gobierno convalida que la anterior fórmula no servía y define dar por única vez un aumento extraordinario 12,5%, más el IPC de marzo. Esto a mi me da una suma algo superior al 25%, aunque hay quien lo sitúa en 27%", señaló.

Para el especialista en temas de adultos mayores, este cambio no le implica un gasto mayor al gobierno, porque ya tenía el gasto agendado para mas adelante. "No le implica mas dinero porque es lo que tenia destinada para pagar en junio. Esto es un adelanto", volvió a repetir. Y agregó: "Puede que en junio los jubilados no reciban nada".

En esta línea, desplegó 4 puntos de este DNU:

- Estos son adelantos para junio, con lo cual en junio los jubilados podrían no cobrar nada, o un aumento levemente superior.

- Los aumentos son para prestaciones contributivas. La PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor), la pensión por vejez, la pensión madre de 7 hijos y otras, quedan afuera.

- En abril hay dos tipos de aumentos. Uno extraordinario del 12,5% y otro con lo que está informado por el INDEC en marzo respecto de lo de febrero, como adelanto para junio.

-El bono de 70.000 va a quedar absorbido. "Al estar vigente el bono es probable que los ingresos mínimos no reciban el impacto de ese 25 o 27 por ciento, porque ya está tomado de sus 135 mil pesos para llegar a 205 mil pesos. Podrían sí recibir los haberes mínimos un aumento en mayo, dependiendo de cuánto suba la inflación.

Respecto a los meses quedan hasta la aplicación de la modificación, el Ejecutivo dispuso que "para la determinación de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha de dictado del presente”.

Teniendo en cuenta que la próxima actualización de haberes por ley corresponde a junio, y a raíz de que “la gravedad de la crisis que enfrentan los adultos mayores hace que ellos no puedan aguardar hasta el mes de junio del corriente año para ver incrementados sus haberes”, se dispuso que “a partir del mes de abril del corriente año se concederán adelantos incrementales, equivalentes al Índice de Precios al Consumidor, a cuenta del porcentaje que determine la aplicación de la movilidad prevista por la Ley N° 27.609, de modo que la transición de uno a otro régimen de movilidad no implique padecimiento alguno para los adultos mayores”.

Así, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará en abril “un incremento extraordinario equivalente al 12,5% sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo de 2024” y además “un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241”.

A su vez, los jubilados percibirán “en mayo de 2024, un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio del mismo año, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241”, mientras que cobrarán “en junio de 2024, un incremento, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241”.