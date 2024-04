Durán Barba hizo recomendaciones a Milei para “evitar un estallido”.

El analista político y exasesor de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, realizó un análisis sobre los primeros 100 días de Gobierno del presidente Javier Milei y lanzó una advertencia para evitar "un estallido": "Provoca una tensión que puede terminar en un estallido".

“Lo que intentó Milei y su Gobierno fue un cambio automático de Argentina que yo había advertido que no es posible” explicó en declaraciones radiales.

En ese sentido, señaló que a "una sociedad tan compleja no se la cambia con un tuit: hay que cambiar leyes, negociar con los gobernadores, en el Congreso”.

Durán Barba analizó los precios argentinos, que son muchos más altos que en Quito o México, y lanzó una advertencia para el Gobierno libertario:

“Eso provoca una tensión que puede terminar en un estallido a menos que el Gobierno logre hacer algo que la gente sienta que lo que hace Milei la está ayudando a tener mejor salud o poder adquisitivo”.

“Las redes nos cambiaron la mente, estamos perdiendo la capacidad de reflexionar por obra de la red, no es problema de Santiago Caputo ni de alguien que le dice algo a Milei. Él es una persona y, según se ha comprobado, pasa varias horas diarias en Twitter”, dijo, además, sobre el accionar en redes planteado desde La Libertad Avanza (LLA).

El consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba realizó una crítica al gobierno Javier Milei al calificarlo de "desconcertante" por su "falta de experiencia en política". Aun así, elogió la comunicación del primer mandatario: "Es brillante".

"El Gobierno de Milei es desconcertante. Tanto el Presidente como su entorno inmediato tienen muy poca experiencia en política", sostuvo Durán Barba en declaraciones radiales y agregó: "No han sido gobernadores, intendentes o ministros. Eso se nota en la gestión, no se concretan las cosas".

La situación del PRO y Mauricio Macri

“¿Usted ve al PRO como el furgón de cola de La Libertad Avanza?”, fue otra de las preguntas que se le hizo al referente ecuatoriano. “No sé que pasaría, triunfe o no Milei. Supongamos que gane, no sabemos qué facción política va a estar enfrente porque somos un país pluralista. Y, si fracasa, tampoco. Eso sí, no creo que, ante una derrota, vuelva Cristina, Macri, el orden anterior: habrá que inventar una nueva Argentina en el que tenga una mayor participación las nuevas generaciones”.

“¿Entonces, Macri ya está, ya fue?”, se lo indagó a Durán Barba acerca de su ex cliente. “Si no vuelve el Macri de hace 15 años, sí. Aquel Macri fue el Milei de antes de la pandemia. El mismo tipo de comunicación, exactamente. Milei lo que hace es un upgrade de la comunicación de Macri que convierte al salto del bache y a los globistas en una motosierra”, graficó.

Por ello, razonó el ecuatoriano, la misma comunicación disruptiva que tuvo Macri hace 15 años hoy consiste en hacer oídos sordos a lo ´importante´. " Hay que investigar, ahora, de tantos outsider que hay, vale preguntarse: ¿hay algún insider que tenga éxito? No hay. La izquierda formal de Argentina, la comunista, son viejísimos, son de una derecha antediluviana. Ni la derecha ni la izquierda es capaz de afrontar una nueva sociedad en donde importe más El capital, de Marx, que la Inteligencia Artificial”.