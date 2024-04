Cómo funcionan las Estaciones de Bombeo, fundamentales para el drenaje del agua en las lluvias intensas

En la Ciudad funcionan en las desembocaduras de los arroyos que van al Río de la Plata o al Riachuelo. Su objetivo principal es mitigar anegamientos e inundaciones mediante compuertas y el uso de bombas hidráulicas permiten aislar la Ciudad del río.

Cuando llueve, el sistema de bombas entra en funcionamiento para potenciar el drenaje del agua hacia el río y las compuertas se cierran en caso de sudestadas y

crecida del río.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto al Ministro de Espacio Público, Ignacio

Baistrocchi, estuvo en la estación de bombeo ubicada en La Boca y destacó su importancia para evitar inundaciones en los barrios de La Boca y Barracas producidas por lluvias.

”Estuvimos observando la limpieza del Riachuelo y todo el sistema de bombeo que tenemos. Son varios los lugares donde tenemos sistema de bombeo para que cuando llueva, y el río esté alto, el agua que viene del sistema pluvial de la Ciudad pueda salir igual. Porque si el río está más alto que la Ciudad, sin ese bombeo, el agua de lluvia no logra descargar. Entonces tenemos varias estaciones. Son 100.000 litros por segundo que podemos mover. Es una cantidad de agua notable. Así que estábamos revisando el sistema en general de limpieza del Riachuelo, que nos ha permitido evitar que mucho plástico o reciclables no lleguen ahí porque los agarramos antes. Y después, sí, los enviamos a nuestras plantas de separación y reciclado. El sistema de bombeo nos permite garantizar que cuando llueve no haya inundaciones", dijo Jorge Macri.

La estación de bombeo La Boca-Barracas tiene dos funciones claves que son acelerar la descarga del agua de lluvia hacia el Riachuelo y previene inconvenientes ante una crecida del nivel del Riachuelo por sudestadas. También cuenta con ocho bombas con una capacidad máxima de extracción de agua de 35.000 litros por segundo.

También todos los días se limpia el Riachuelo, sobre una franja de 35 metros de ancho, lo que equivale a 738.000 m2 de superficie. El borde costero tiene 18 km y

va desde La Boca hasta Puente La Noria, incluyendo el arroyo Cildáñez. Desde que estas tareas comenzaron en 2010 se evitó que más de 5 mil toneladas de residuos terminen en el Riachuelo.