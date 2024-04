Se viene el eclipse solar total México 2024: no hay apocalipsis, es una oportunidad para abrir la ventana al cosmos y la ciencia

Por Jaime Veas Oyarzo

Titulado el fenómeno astronómico del año, el eclipse, sólo podrá ser observado en una reducida franja que abarca tres países: México, Estados Unidos y Canadá. El cielo después del mediodía se oscurecerá totalmente durante 4 minutos, este evento sucede cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta.

Los eclipses pueden clasificarse en : parciales, anulares y totales; en el primer caso la Luna solo oculta una parte del sol, en el segundo caso nuestro satélite cubre el centro del astro rey, dejando pasar la luminosidad de los bordes, o sea, queda como la forma de un anillo (de fuego), por último el que nos ocupa , el total , cubre en su totalidad el disco solar, sin dejar pasar un rastro de luminosidad, al mediodía se produce una breve noche de solo minutos, para luego ir lentamente recuperando la luz solar, para alivio de los curiosos observadores que lo seguirán con telescopios, instrumentos de larga vista o simplemente a ojo desnudo.

Desde la Antigüedad estos espectáculos celestes han provocado fascinación, temores, augurios y terror, sentimientos totalmente infundados porque fuera de todo presagio, esto es una muestra del maravilloso engranaje que nos muestra nuestro Universo acerca de su funcionamiento.

Nuestro enviado especial a México, Pablo Testai, se encuentra en la localidad de Nazas, Durango, lugar privilegiado, porque por allí se podrá seguir minuto a minuto el suceso en su totalidad, porque todo lo que queda fuera de esa selecta franja, solo observará, el mismo eclipse...pero parcial, dada la ubicación, se prevee el inicio para las 12.17 horas (México), 15.17 hora argentina.

Si el tiempo acompaña, porque el parte meteorológico, para esa región anunció para el Lunes 8 probabilidad de nubes, se podrá disfrutar de un fenómeno astronómico no muy frecuente que despierta no solo el interés del público , sino también de la comunidad científica internacional, dado que sucesos han aportado y aportan datos para conocer mejor nuestro Sol, corona solar, vientos solares que tienen repercusión sobre nuestro clima, las telecomunicaciones... la vida en el planeta y el delicado equilibrio de nuestra delgada atmósfera con la intensidad de la energía solar, lo cual no es poco..