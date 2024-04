Zulema Ozón: "Raúl Soldi siempre sintió que Glew lo había hecho trascender por sus murales en la Parroquia Santa Ana"

La comunidad de Glew recordará este sábado 13 de abril a partir de las 14 al reconocido pintor argentino Raúl Soldi con la realización de la popular y tradicional “Fiesta 23 Veranos”, que incluirá shows en vivo e importantes actividades, en la Fundación Glew de la mencionada localidad browniana.

Glew y Soldi tienen una historia de amor a primera vista. Es que cuando el maestro llegó por primera vez a esta pequeña localidad bonaerense allá por el año 1933 en el marco de su búsqueda de un lugar alejado del "caos de la ciudad" para pasar sus vacaciones en paz, se enamoró inmediatamente y profundamente de este pueblo rural en ese entonces. Según confesó él en reiteradas oportunidades, aquellos 34 kilómetros que lo separaba de la gran ciudad le daban inspiración y creatividad (sic.).

Tal vez sea algo del destino, pero al poco tiempo y a pocas cuadras de su hogar descubrió la Capilla Santa Ana, una institución religiosa creada el mismo año del nacimiento de Raúl Soldi en 1905. Fue tal su admiración por el lugar que en 1953 comenzó a pintar sus muros con compromiso, dedicación y paciencia. Le dedicó 23 veranos a pintar murales al fresco de la Capilla Santa Ana. Según testimonios de la época, el maestro trabaja en un rudimentario andamio desde la siesta de la mañana hasta horas de la tarde. Cada tanto un fraile, amigo del párroco le hacía compañía leyéndole poemas en voz alta y tocándole el órgano mientras que Raúl pintaba.

En total son trece murales que relatan episodios de la historia de Santa Ana, madre de la Virgen María. En todos ellos utiliza el procedimiento renacentista al fresco (pared húmeda y mezcla de color y caseína), exceptuando "Los trabajos domésticos de Santa Ana", que utilizó el procedimiento al seco. A los tres años de haber finalizado su obra (1976), junto a su mujer, Soldi constituyó la Fundación Santa Ana de Glew (hoy Fundación Soldi), donde donó gran parte de su obra, que actualmente es la Fundación Soldi. Allí en la Fundación se encuentra la colección privada del artista y la Biblioteca Pablo Rojas Paz.

En este contexto sociohistórico, LA TERCERA dialogó en exclusiva con la vigente directora de la Fundación Soldi de Glew, Zulema Ozón, quien se trata de una de las personas que conoció y compartió numerosos momentos con Raúl Soldi debido a que su papá mantuvo una estrecha relación de amistad con Raúl Soldi. Incluso le realizó una pintura.

¿Cómo conociste a Raúl Soldi? ¿Cuál es la razón por la cual sos la directora de su Fundación?

Soy la directora de esta institución porque mi papá cumplía los años el 26 de marzo y Soldi el 27. Él decía siempre que a sus amigos glewenses no lo podía llevar a Buenos Aires y a sus amigos citadinos si los podía traer a Glew. Éramos vecinos, mi padre era profesor de historia y Soldi empezaba a ser Soldi, estaba pintando la Parroquia y su cumpleaños se festejaba en la casa de él o en la mía. Entonces para mí Soldi es un personaje de la infancia, un personaje querido, un vecino, un amigo de mi viejo. Festejar su natalicio es transcendental. Mujica Laínez, Bergara Leumann, Carrizo, Rafael Alberti compartían esos cumpleaños de mi padre y Soldi aquí en Glew.

Soldi, Manigrasso, Mujica Laínez, Bergara Leumann, “China” Zorrilla, Rafael Alberti, mi papá y todos aquellos que desearon otro tipo de Glew en algún momento alguien lo tiene que rescatar y yo lo que quisiera es transmitir a la juventud que estamos destinados a ser, que por mucho no seamos en esta generación, en la que viene o en la próxima esto será. Preservar lo que más se pueda la idea, los cuadros, el lugar y mantener viva esta consciencia de que ‘somos una isla y que podemos ser un continente’, Brown puede ser un ‘continente’. Celebro de que seamos la ciudad de las Artes y las Ideas.

¿Qué recuerdos tenes de Raúl Soldi?

Recuerdo los cumples de mi papá. Mi padre era español y profesor de historia. No quería nacionalizarse argentino porque no creía en las nacionalidades, pero para enseñar aquí historia tenía que nacionalizarse y él no quería, entonces se puso un criadero de pollos. Soldi vivía al lado y nosotros festejábamos el cumpleaños de Soldi porque venían sus amigos de Capital y mi papá traía a sus amigos, entonces se armaban grandes tertulias que empezaban un mediodía y terminaban al otro día. Estaban Mujica Laínez, Bergara Leumann, los hijos de Soldi, mi hermana pululando por ahí, yo, que para mí no era muy importante, era el cumpleaños de mi papá y punto porque tanta gente, pero la vida siempre te pone en tu lugar y la verdad hubiera preferido como hija festejar el cumpleaños de mi papá con la familia. Esos son los recuerdos que tengo de Soldi.

Me acuerdo que cuando tenía seis años, veía a mi papá y a Soldi juntos debajo de un árbol y mi mí mamá diciéndome anda a decirle a tu padre que venga que está todos los días con estos amigos. Mi madre le decía los ‘perroflauticos’ a los amigos de su marido, que eran Rafael Alberti, Bergara Leumann, Mujica Laínez, entre otros. Yo iba a las cinco de la tarde a avisarle que ya estaba la comida y no era la comida, así que esos son los recuerdos que tengo de Soldi. Amarlo porque una vez me pintó y odiarlo porque la pintura no me gustó. En el living de la casa de mi mamá había un cuadro mío corriendo entre unos pollos y mi mamá decía la nena la pintó Soldi, pero porque Soldi ya era famoso. Los recuerdos que tengo de Soldi son cotidianos. Hoy comprendo quién es Soldi porque soy adulta, me dedicó al arte, vivo en el extranjero. En ese momento digamos no era el mejor amigo que visitaba casa para mí porque generaba un conflicto entre mis padres o por ahí se pasaban el día hablando del Recentismo o del Movimiento Dalí y yo no entendía nada, aunque estaba bueno porque comíamos pulpo a la gallega y mi papá ponía unos lechones en el horno de barro.

¿De qué manera se quería mostrar Raúl Soldi en Glew?

Soldi en su casa se quiso mostrar tal cual era. Esta es su casa (por la Fundación). Pintor de artistas, músicos, bailarines, escultores, escenógrafos, el arte circense, la literatura, todos esos artistas están en su colección privada. Pintor de música, melodías. Pintor sacro de la República Argentina

La Biblioteca “Pablo Rojas Paz”, La Volanta del Viejo Glew, la Fundación, los frescos en la parroquia Santa Ana, los cuadros de su colección privada: ¿el legado de Raúl Soldi continuará perdurando en el tiempo?

Él siempre estaba rodeado de gente en su casa que entendía que podía promover el arte y la cultura. Esa es nuestra finalidad a través de los Amigos de la Fundación, de personas como Rosa Pavón que su papá era amigo de Soldi, en este caso yo igual, pero comprendiendo también que soy una sexagenaria y lo puedo llevar a cabo a través del alumnado que viene aquí en el marco de un convenio con el Municipio. Me parece que es por ahí, que tenemos que imprimir ese amor en la juventud de este señor que un día eligió Glew. Soldi es el artista que más obras donó. Ningún artista argentino donó tantas obras. Puede gustarte o no una pintura de Soldi, pero su figura como ser humano independiente del arte ha sido una persona convocante de las cosas bellas. Él no era escritor, pero hacía un concurso literario, esto le puso el nombre a la biblioteca de su amigo, el autor del libro “El Arlequín”, Pablo Rojas Paz. De Soldi hablan los hechos, no las palabras que yo pueda decir.

La obra de Soldi está en Glew, no la dejó en Puerto Madero. Sus hijos se la pueden llevar mañana, esto es una Fundación. De hecho, la señora Amalia Fortabat donó cemento para esta institución a cambio de unos cuadros que hoy se encuentran en su Fundación. Le dijo a Soldi no va a venir nadie acá, todas las calles son de tierra y Soldi le dijo: ‘van a venir los que estén destinados a venir’.

¿Cuánto representa Soldi para Glew?

Hace unos cuantos años que Soldi empezó a cobrar la relevancia que se merece porque es una figura increíble de este partido. Siempre digo que la estación del ferrocarril debiera llamarse Soldi. Entiendo que es una incoherencia, pero me llevar el amor a pensar estas cosas. Es una persona que estuvo 23 años pintando una parroquia, que sintió al finalizar que no había contado quien era, entonces generó la Fundación Raúl Soldi para dejar las 60 obras originales de su colección privada. Acá no hay cuadros que le sobraron a Soldi. Nosotros estamos sentados en medio de cuadros que son primeros premios obtenidos en la Argentina y en el extranjero, retratos de sus amigos, amigos de sus hijos, sus propios hijos, o sea, cuando uno habla de la colección privada de un artista, es eso que no puede vender por razones emotivas, amorosas, pero aquí está eso. Él sintió siempre que Glew lo había hecho transcender a través de su trabajo en la parroquia. Es su lugar en el mundo a pesar de que es una persona de Buenos Aires. Hizo enormes amigos acá y siempre rescató eso. Si bien Soldi era amigo de Berni, por ejemplo, en esa época se decían vos pinta esto y yo pinto esto otro porque había que vivir. Perteneció a una generación de artistas increíbles y a nosotros nos tocó esto, es un premio. Si no podemos comprender por las razones que fuese, no podemos comprender que estamos destinados a ser.

¿Crees que están empezando a reconocer a Raúl Soldi en Almirante Brown?

En Almirante Brown lo están empezando a reconocer desde hace tiempo. La figura de este artista argentino que más obras donó en algún momento tendrá ser. Yo decidí reivindicar el cumpleaños de Soldi porque era el cumpleaños que se hacía en el patio de mi casa o en la quinta de él que había una puerta de por medio. Eso era muy importante porque era el cumpleaños de mi papá, entonces evocó a mi papá y a Soldi en esas jornadas enormes, donde mi mamá se enojaba porque estaba más tiempo con Don Raúl que con la familia y seguramente la familia de Soldi lo mismo.

Yo quisiera que la gente lo recuerde como ese vecino que andaba en alpargatas y que decidió donar libros que trajo de Buenos Aires para crear una biblioteca en este pueblo. Yo creo que eligió este pueblo por algo y que el pueblo va creciendo, Brown va creciendo, Soldi va creciendo y tiene que crecer a través de Almirante Brown, no a través del Vaticano, de la Cúpula del Colón.