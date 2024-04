Se demora el tratamiento de la Ley la Nueva Ley Ómnibus

Fractura expuesta en el bloque de Diputados de La Libertad Avanza y dudas de los gobernadores aliados

Sin novedades sobre la versión final de la ley ómnibus, desde el Gobierno confirmaron que aún no hay fecha cierta sobre el ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados.

"No creo que sea esta semana", confió una fuente al tanto de las negociaciones con los Gobernadores. Es que entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales reina la desconfianza luego del rechazo de la primera versión de la ley bases que dejó a Javier Milei sin facultades delegadas hasta el momento.

Los gobernadores no están dispuestos a aprobar la nueva versión acotada de la ley ómnibus hasta tanto no se definan los términos de un nuevo pacto fiscal o, al menos, del nuevo impuesto a las Ganancias que representan fondos coparticipables para las arcas provinciales. "Ley bases y Ganancias se votan juntas o no se votan", advierte un legislador patagónico. El problema radica en que los gobernadores dialoguistas quieren asegurarse que el gobierno nacional les girará fondos para poder pagar salarios y gasto corriente antes de mandar a los diputados a levantar la mano en el recinto.

El piso de 1.800.000 pesos para reponer el cobro de Ganancias también es resistido por las provincias patagónicas donde los trabajadores están encuadrados en convenios de la actividad petrolera y pesquera con salario por encima de esos montos. Por eso los gobernadores del sur presionan para lograr una cláusula especial que exima a sus trabajadores del pago del impuesto a partir de esa base.

Con los votos justos, el Gobierno sufre para colmo la fractura de su propio bloque de Diputados, una señal que intranquiliza a los gobernadores. "Si no pueden cumplir los acuerdos dentro de su propio bloque para conformar una comisión, que nos queda a nosotros?", es la pregunta que atormenta a un mandatario provincial de Juntos por el Cambio dispuesto a acompañar al Gobierno.

Es que la salida de Oscar Zago de la jefatura de LLA en Diputados, que armará su propio bloque de tres integrantes (con quienes pertenecen a su partido político, el Movimiento de Integración y Desarrollo - MID), y el signo de interrogación sobre lo que hará Marcela Pagano en relación a su permanencia a La Libertad Avanza, son señales de alerta. El riesgo de perder votos clave está latente, por más que el desplazado jefe de bloque jure y perjure que se mantendrá fiel al presidente Javier Milei.

La segunda versión de la ley ómnibus, que finalmente cuenta con 279 artículos, es mucho más técnico que el primero. En el primer artículo, el proyecto declara la "emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año".

La reforma Laboral que plantea la ley es menos ambiciosa que la anterior, incluye cuestiones vinculadas al blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores. A su vez, promueve extinciones penales, condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.