Marco Aurelio o cómo tomarse las cosas con "filosofía"

Por Jaime Veas Oyarzo

"Lo que no beneficia al enjambre, tampoco beneficia a la abeja ".

Marco Aurelio Antonino, nació en Roma, el 26 de abril del 121, fue Emperador del Imperio romano desde el año 161 hasta el año de su deceso en 180. Fue el el último de los llamados Cinco Buenos Emperadores y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica.

Marco Aurelio escribió su gran obra "Meditaciones", en griego helenístico, durante sus campañas militares en el frente del Danubio, allá por el año 170, contiene máximas y reflexiones a la luz del estoicismo, considerada como un monumento a lograr el mejor gobierno posible.

Lo escribió, como una manera de recordar y tener en cuenta los principios filosóficos que adoptó: el estoicismo...es uno de los mejores manuales de ética que nos ha dado la historia, en párrafos breves, concisos y lenguaje ameno, nos da indicios de cuáles son sus ideas y principios que guiaron su vida privada y pública, pasó a la historia como una de los mejores gobernantes que han existido.

Dedicado al gobierno de su pueblo, predicó la moderación y la templanza, con el ejemplo de su propia vida; vivir modestamente, despreciando los halagos del lujo y la ostentación, prefirió a las luces del poder, la satisfacción del conocimiento y el bienestar de sus semejantes....así lo entendió el Libertador José de San Martin que lo tenía como su libro favorito y de cabecera.

" Aprendí que uno debe ser siempre dueño de sí mismo, sin dejarse arrastrar por las circunstancias".

...."de mi padre aprendí, no vanagloriarme con los honores aparentes, el amor al trabajo y la perseverancia; el estar dispuesto a escuchar a los que podían hacer una contribución útil a la comunidad."

"Nadie pierde otra vida que la que vive, ni vive otra que la que pierde...."

"Conviene mantenerse recto, no enderezado".

"Cada uno vive exclusivamente en el presente, el instante fugaz. Lo restante, o se ha vivido o es incierto...."

"Ser igual que el promontorio contra el que sin interrupción se estrellan las olas .Éste se mantiene firme y en torno a él se adormece la espuma del oleaje".

"Las personas han nacido los unos para el otro....Instrúyelos o sopórtalos..."

"Si no conviene, no lo hagas, si no es cierto, no lo digas..."