El debate parlamentario de la Ley Bases comenzó en el Senado tras una fuerte polémica por la modificación irregular del proyecto que había aprobado Diputados. Una vez subsanado ese inconveniente, el ministro del Interior, Guillermo Francos, abrió la lista de oradores del congreso con una especie de retractación de uno de los insultos del presidente Javier Milei al Congreso, luego de ser cruzado por el senador kirchnerista José Mayans.

La polémica previa comenzó cuando el presidente del bloque de Diputados de UxP, Germán Martínez, denunció discrepancias en el texto que se disponía a tratar la cámara Alta respecto de lo aprobado días atrás por Diputados. “Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad”, escribió Martínez en X, al tiempo que criticó el desempeño del presidente de Diputados, Martín Menem, al que le atribuyó “un incumplimiento manifiesto de sus deberes como funcionario público.

Pero la controversia se saldó con relativo poco costo para el oficialismo. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, los atribuyó a “errores de tipeo” y Menem le agradeció a Martínez haberlos detectado, no sin privarse de ironizar sobre la cantidad de errores similares durante el gobierno anterior. Después, Diputados publicó una Fe de Erratas donde las incongruencias quedaron eliminadas.

Luego de varios cruces, el plenario de comisiones comenzó a funcionar para el tratamiento de la Ley Bases para una jornada marcada por la presencia de funcionarios del Ejecutivo.

El primero en hablar fue Francos, quien fue cuestionado por Mayans, el líder del kirchnerismo en la cámara Alta, quien apuntó contra los datos de la inflación en diciembre y también cuestionó por los dichos del presidente Javier Milei, quien tildó semanas atrás al Congreso como un “nido de ratas”.

Al respecto, Mayans le pidió explicaciones por ambas cuestiones a lo que Francos respondió: “Yo no creo que sean un nido de ratas. Me hago cargo de mis palabras y entiendo los cuestionamientos que hace el Presidente”.

“Permítame que le diga que usted tiene números equivocados. Está chicaneando senador, lo que usted dijo ya lo conozco. Lo dijo durante el tratamiento del DNU 70 también”, lanzó Francos en referencia a datos de inflación proporcionados por Mayans por encima de los publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En franca minoría, el bloque de La Libertad Avanza (LLA), con solo siete representantes, trabaja a la par de sus aliados de Pro, con los que suman 13 voluntades. Con dos bancadas kirchneristas que suman 33 senadores, los libertarios pescan avales en un universo de 26 legisladores en el que se encuentra la UCR así como referentes del peronismo no kirchnerista o partidos provinciales. Esta mayoría circunstancial de 39 fue la que logró Victoria Villarruel en su debut como titular de la Cámara, a través de la que le arrebató a UP la hegemonía en las comisiones.

Sin embargo, los 26 senadores que podrían determinar la suerte de las iniciativas no están garantizadas. Si bien un sector del radicalismo se mostró dispuesto a acompañar el paquete de herramientas del Gobierno, dentro de este espacio conviven referentes que ya han votado diferente de sus colegas de bancada, como el fueguino Pablo Blanco, o el porteño Martín Lousteau.

Lo mismo con los representantes de las provincias patagónicas, con Santa Cruz y Chubut a la cabeza, que están en contra de la restitución del impuesto a las ganancias por el fuerte impacto que tendrá en los trabajadores petroleros.

Tensión entre los radicales

A medida que se acerca el momento de la votación en el Senado por la Ley Bases, la tensión crece dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) y por ende en el seno del Gobierno nacional, que espera una acompañamiento perfecto -o casi- como el PRO. Es que los 13 senadores radicales son clave a la hora de llegar al quórum y avanzar con la ley. Los libertarios tienen solo 7 senadores propios y por eso necesitan alianzas de todo tipo para contrarrestar los 33 que dice tener Unión por la Patria (aún hay dudas sobre si todos votarán igual).

Para ir ordenando posturas, este martes a la tarde, más allá de la reunión general en el plenario de las comisiones, se reunirán a las 19 en el bloque de senadores radicales con los gobernadores del partido y, por el momento, estarían confirmadas las presencias de todos los mandatarios de la UCR: Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Se espera que en general haya un acompañamiento al gobierno para darle "las herramientas que sean necesarias", pero las disputas comienzan con los distintos capítulos como el fiscal, el laboral o el previsional.

"En Diputados, salvo las abstenciones del espacio de Facundo (Manes), todos votaron a favor. Hubo duros discursos, pero al final el Gobierno se llevó los votos. El tema es que acá, salvo contadas excepciones, es difícil saber que hará cada uno, sobre todo porque es tan amplio el temario que toca intereses de todo tipo y ahí no hay una única voz para entender el problema. No es lo mismo el impacto para Mendoza que para Chaco, para darte un solo ejemplo", explicó un senador que adelanto, en off the record, que votará a favor en general y que luego "hará lo que plantee mi gobernador", sobre determinados puntos.

Los 13 estuvieron presentes para escuchar a los gobernadores. Maximiliano Abad, Pablo Daniel Blanco, Flavio Sergio Fama, Eduardo Horacio Galaretto, Mariana Juri, Daniel Ricardo Kroneberger, Carolina Losada, Martín Lousteau, Stella Maris Olalla, Rodolfo Alejandro Suárez, Mercedes Gabriela Valenzuela, Eduardo Alejandro Vischi y Victor Zimmermann adelantaron su presencia.

Una de las grandes incógnitas es que hará Lousteau. Si bien votó en contra del DNU. los diputados de Evolución se mostraron a favor en general y luego rechazaron algunos capítulos concretos. "La orden la da él junto a Yacobitti. No debería sacar los pies del plato", aventuró un radical cercano a Milei.

En franca minoría, el bloque de La Libertad Avanza (LLA), con solo siete representantes, trabaja a la par de sus aliados de Pro, con los que suman 13 voluntades. Con dos bancadas kirchneristas que suman 33 senadores, los libertarios pescan avales en un universo de 26 legisladores en el que se encuentra la UCR así como referentes del peronismo no kirchnerista o partidos provinciales. Sin embargo, los 26 senadores que podrían determinar la suerte de las iniciativas no están garantizadas.