Carola Reyna: "De muy chica siempre soñaba con ser la protagonista de todo lo que veía"

La primerísima actriz Carola Reyna regresó al Teatro Municipal Roma para protagonizar nuevamente ante una colmada sala el exitoso unipersonal "Okasan: diario de viaje de una madre" basado en el libro homónimo escrito por la escritora argentina- venezolana Mori Ponsowy.

"Okasan: diario de viaje de una madre" muestra en escena la historia de una madre que viaja por primera vez a Japón para visitar a su único hijo que se fue a vivir a ese lejano país. Sin embargo, en medio de esa cultura tan bella y extraña descubre que su hijo es parte de ese paisaje nuevo y desconocido transformando, de esta manera, al viaje en la aventura de encontrar quién será ella a partir de ahora.

"La obra quiere mostrar un poco lo que no se muestra muy a menudo, pero que todos sentimos con respecto a las relaciones humanas. Es esa parte que uno no muestra porque no sé sí está mal mostrarla, pero expresar lo que sentimos. Es eso que uno no termina de compartir porque parece que no es tan políticamente correcto y nos une a todos porque todos somos seres apegados, imperfectos y todo el mundo le cuesta liberar a esa persona que ama. Entonces es un aprendizaje para que nos liberemos en el buen sentido de las ataduras del amor", contó la popular artista.

"Okasan", estrenado en junio del 2023, es el primer unipersonal que protagoniza Carola Reyna en su vasta carrera artística. "Casi todo porque es una obra que la gestamos nosotros y la desee mucho. Me encantó cuando una amiga me propuso hacerla al momento de mostrarme el libro y quedé enamorada de todo, del tema,, del mundo que propone, de esta madre que tiene un hijo lejos, de Japón", reveló sobre lo que más disfruta de hacer esta pieza teatral en conversación con LA TERCERA.

"Es un cuentito que me encanta contar y es muy personal porque me mueve a mí y muchas cosas de mi personal. Y que me encanta ver lo que le pasa a la gente, es como que la gente se deja llevar por este cuento, por esta historia y salen modificadas, emocionadas", profundizó la actriz que es recordada por trabajar en novelas como "Educando a Nina"; "Gasoleros"; "El sodero de mi Vida"; "Esperanza Mía"; o en la sitcom "La Niñera".

Carola Reyna es considerada una de las más destacadas actrices de nuestra escena nacional. Su carrera artística comenzó a principios de los '80 cuando fue convocada para actuar en la icónica obra "La Gaviota" en el Teatro San Martín bajo la dirección de Augusto Fernándes. "De muy chiquitita porque me encantaba. Era hija única y todo el tiempo estaba como actuando y haciendo números para mis abuelos o actuaba sola. Al ser hija única me las arreglaba mucho con la actuación y todo el tiempo proponía en el colegio cosas para actuar, en los recreos escribía obras para hacer con mis amigas", recordó sobre cuándo fue el momento que decidió dedicarse a la actuación.

Además, trabajó en la pieza teatral "Salven al Cómico" junto a la inigualable actriz "China" Zorrilla. Gracias a su magistral actuación obtuvo su primer de sus cinco Premios ACE y el Premio Florencio. Sin embargo, empezó a ganar popularidad al participar en la sitcom "Casas de Fuego". "Siempre fui la que se destacaba en los actos del colegio. Tenía una directora que me alentaba mucho y le encantaba la actuación, entonces que me daba un lugar bárbaro para hacer las cosas que a mí me gustaban. Así que fue de muy chica que siempre soñaba con ser la actriz de la película y la protagonista de lo que veía", amplió sobre sus inicios en el mundo del espectáculo.

También, ganó en el 2004 el emblemático Premio Martín Fierro como Mejor Actriz de Reparto en Comedia por su actuación en "La Niñera" que la co-protagonizó junto a Boy Olmi (su marido); Florencia Peña; Mirtha Busnelli; Roberto Carnaghi, entre otras grandes figuras. En tanto, su última distinción fue en el 2018 al recibir el Premio ACE a la Mejor Actriz de Comedia 2018 por la obra Sin filtro, obra que protagonizó junto al Puma Goity, Carlos Santamaría y Muni Seligmann.

"Fue muy en el inicio cuando hice la primera vez una obra que se llamó "El Primero". Estaba hecha por un grupo de amigos. Era una obra que la ensayamos por mucho tiempo en un sótano. Era una producción independiente. Si bien era muy chica porque tenía 24 años, pero fue el momento donde sentí que yo saqué el pasaporte de actriz. Para mí esa obra fue como que alguien me pusiera un sello como en la Aduana y me hubiera dicho adelante pasé por esa puerta que dice actriz y ya está", señaló Carola Reyna sobre el hecho que marcó un quiebre positiva en su vida artística.

Para concluir, dejo unas palabras muy emotivas sobre lo que representa para ella el teatro. "La actuación es inherente a uno y es algo que me constituye. La actriz me salva de muchas cosas y me hace bien a mí porque a veces te permite estar en otro mundo y viene bien habitar otros mundos dentro de este mundo, también te saca de la realidad porque en "Okasan" me meto en una cápsula, en otro país imaginario; y a la vez a los actores nos duele algo, pero en el escenario no nos duelen o sin querer estás curando heridas y todo lo que no jugué de chica, lo estoy jugando ahora. Entonces me hace mucho bien", reflexionó Reyna.