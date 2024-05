El conflicto con España en el ojo de la tormenta

El dólar blue y los tipos de cambio financieros comenzaron a despertarse. La cotización del dólar ilegal terminó este martes en 1230 pesos, con un incremento de 50 pesos en la jornada. El dólar mep saltó a 1170 pesos, con un aumento diario de casi 6 por ciento, y el contado con liquidación finalizó en 1195 pesos, para avanzar casi 5 por ciento.

El gobierno sigue insistiendo que mantendrá un ajuste del 2 por ciento mensual del tipo de cambio oficial hasta fin de año y en el mercado comenzaron a marcarle la cancha. Existe una combinación de elementos económicos y políticos que explican la fuerte suba de los dólares financieros en estos últimos días. Los inversores parecen empezar a perder el optimismo.

Por el lado de las variables económicas, la reducción de la tasa de interés de referencia del Banco Central a 40 por ciento nominal anual es uno de los puntos que incentiva el regreso de la dolarización. Se trata de una tasa mensual que no llega a ser ni del 3 por ciento, con una inflación que en abril se ubicó en casi el 9 por ciento y difícilmente baje del 6 en los próximos meses.

Las reservas internacionales son otro de los elementos en los que aparecen datos duros preocupantes. Durante los últimos meses la gran parte de los dólares que la autoridad monetaria compró en el mercado de cambios tienen como contrapartida un incremento de la deuda en moneda extranjera con empresas importadoras. Puesto en otra palabra: el gobierno hizo contabilidad creativa al inflar las reservas netas en base a acumular nueva deuda.

Al mismo tiempo, el equipo económico también celebró en el primer cuatrimestre del año haber obtenido superávit fiscal de las cuentas públicas. Sin embargo, esos números del Tesoro se explicaron por un ajuste sobre jubilaciones, obras públicas y otros conceptos que para la mayoría de los analistas no es posible sostener en el tiempo.

A este último punto se suma que la actividad económica se desploma, baja la recaudación tributaria y sostener el superávit primario (ingresos menos gastos del Tesoro en valores positivos) empieza a ser misión imposible.

El complejo agropecuario es también uno de los puntos que deben mirarse de cerca para entender el aumento de las presiones cambiarias. El campo empieza a pensar que el tipo de cambio oficial se encuentra apreciado (prácticamente no se mueve hace meses) y decide esperar la liquidación de la cosecha. Esto último explica los bajos niveles de oferta de dólares en el mercado cambiario y muestra que el complejo agropecuario apuesta a una devaluación.

Otro de los puntos que empieza a preocupar en el mercado se vincula con el stock de pesos de la economía. Si bien el gobierno celebra que hizo una fuerte licuación del circulante, los agregados monetarios medidos en términos de dólares se duplicaron. Dicho de otro modo: una apertura de los controles sobre el tipo de cambio puede provocar una corrida de película y en la Argentina nadie quiere ser el último en salir a comprar divisas.

Si bien es cierto que desde que asumió Milei la inflación aumentó mucho más que las cotizaciones del blue, el mep y el contado con liquidación, el salto del dólar financiero de los últimos días muestra que la estabilidad cambiaria puede quebrarse en cualquier momento. Con ello también puede volver a acelerarse la inflación y dejar sin argumentos el plan de ajuste gobierno.

Desconfianza empresaria

Sea cual fuere la lectura política del conflicto entre el Presidente Javier Milei y su par de España, Pedro Sánchez -que no parece desescalar-, el escándalo va en paralelo a un tema que es central para Argentina y que el mandatario argentino parece no estar comprendiendo de la manera en la que lo ven los sectores empresarios españoles. Si Sánchez precisa contrastar con Vox y los libertarios vía Milei, Milei precisa dólares como agua en el desierto, y el choque no hace más que poner a las empresas españolas –que tiene en Argentina inversiones por casi 21.500 millones de dólares el año pasado, un 15 por ciento del total global- en un nivel inédito de cautela y preocupadas por la estabilidad política que afecta a sus negocios.

La escalada con España genera preocupación por lo que entienden como “un clima de mucha confrontación”, lo que “afecta a los negocios”. A decir verdad, no es nada diferente a lo que dice el Fondo Monetario (FMI) cuando viene al país: ambos advierten que la recesión no puede tener un plus de conflicto todo el tiempo, porque es la base de lo que el establishment llama “falta de seguridad jurídica”. Es que las grandes empresas de las grandes potencias están siempre alineadas con las políticas de Estado de sus propios países que la sostienen y estimulan.

Lo movida de cautela de los que no fueron al convite quedó expuesta un rato después, cuando tras el cruce con Sánchez, las empresas españolas hicieron un comunicado criticando las maneras y el fondo de Milei. Eso sí lo firmaron los “dueños”, entre ellos. Un empresario que tiene contactos históricos con empresas españolas explicó a este diario que, "muchas veces, para los argentinos es dificil interpretar que en las potencias mundiales suele haber un alineamiento estratégico entre el interés de los Estados y el del sector privado". Ese mismo ceo detalló que "es lo mismo que pasa con Estados Unidos, donde puede haber alguna mínima diferencia, pero que no hace al fondo de la cuestión. Nunca vas a ver una empresa española o estadounidense manifestarse contra su país, y menos en un conflicto como el que dispara Milei".

De hecho, según supo este diario, el comunicado de las empresas en rechazo a Milei fue consensuado por el gobierno español y las empresas. Además, los ceos ibéricos ya conocían la estrategia de Sánchez de sacar a su embajadora en el país.