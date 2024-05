Agus Bianco: "Miro anime desde que tengo memoria básicamente"

Sin lugar a dudas, el anime con sus anisons marcó a toda una generación de jóvenes quienes fueron testigo de la explosión de la cultura japonesa en nuestro país. Siendo una de ellas Agustina Bianco, una talentosa cantante que transformó ese fanatismo en su profesión de todos los días, al traducir e interpretar las canciones de sus animes favoritos, tales como Digimon.

"Digimon no es infancia, es vida (lit, nacimos el mismo año). Es ese anime que siempre recomiendo porque no tiene desperdicio, que amo cada capítulo, que lo puedo ver un millón de veces y cada vez me gusta más", escribió en una publicación de su propia página de Instagram, luego de participar de "Yukai Fest".

"Del anime me gusta todo. Miro anime desde que tengo memoria básicamente. Nací con el anime. Siempre me gustó mucho la cultura, el idioma, la música. Desde que empecé a escuchar más música japonesa en el 2018 me fui metiendo cada vez más y queriendo compartirlo también. La verdad de tener la oportunidad de ir a un evento de anime y cantar cosas en japonés en un lugar que la gente, conoce, gusta y comparte esa pasión, me parece hermoso", manifestó la increíble artista en conversación con LA TERCERA.

Los orígenes de la carrera artística de Agustina Bianco nos remonta a los 12 años cuando soñaba con ser cantante y hacer música cada vez que se encerraba en su habitación a escuchar las canciones de sus artistas favoritos y se ponía a cantar imaginando que estaba en un escenario ante una sala llena. Pero empezó a realizar cursos para aprender instrumentos en diferentes instituciones artísticas, hasta que un día se dio cuenta que lo suyo era el canto y decidió dedicarse a esto que de muy chiquita la apasiono.

"Originalmente quería estudiar canto, pero me daba vergüenza y no sabía cómo iba a hacer. Así que hablé con mi hermana que en ese momento estaba estudiando piano en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield y me empezó a nombrar todo lo que se podía estudiar ahí, aunque cuando me nombró el saxo, me pareció súper interesantes, ya que recordé que es el instrumento que toca Lisa en Los Simpsons, fui estudié dos años y me di cuenta que tener la boca ocupada mientras estaba haciendo música no me rendía, yo quería cantar, pero seguía sin animarme. Tras haber probado varios instrumentos musicales más y faltando pocos meses para terminar la secundaria, me dije voy a estudiar canto porque es lo único que amo, me llena de satisfacciones y es lo único a lo que me quiero dedicar", relató la joven oriunda de Temperley acerca de sus comienzos en la música.

A partir de reiteradas insistencias de su mejor amiga, Agus Bianco creó su primera y única página de Instagram, en el cual subió videos cantando, pero antes de subirlos se lo compartía a su amiga para que le dé una opinión. "Honestamente todo empezó porque cambie el teléfono y una amiga me dijo: - 'ahora tienes memoria, descargate instagram y así te etiquetó. Cuando me lo descargo, dije lo voy a usar ya que lo tengo y empecé a grabar videos. Al principio dudaba un montón y ahí fue cuando se lo empecé a pasar a mi mejor amiga que siempre me tiro la mejor onda para que yo compartiera todo ese material. Todo eso hizo que tuviera más ganas de subir cada vez más material e ir subiendo de nivel", recordó aquellos primeros e incipientes pasos.

En noviembre del 2023, se produce su debut como solista en los escenarios ante una multitud en el mítico Templo Bar de Monte Grande. "La preparación del show fue con amigos. Trabajando y pidiendo ayuda para grabar los coros en todas las canciones por ser solista no tengo una banda soporte. Estaba sola con las pistas, entonces dije grabó los coros para que mi voz no esté pelada. Eso tuvo toda una producción que yo sola no lo podía hacer, así que me ayudo un amigo a hacerlo", brindó detalles acerca de lo que fue la pre-producción del show.

Después incorporé videos porque si se fijan en mi instagram siempre trato de poner las traducciones, ya que me parece súper importante que las letras se entiendan. Al principio las traducciones del japonés al castellano lo hacía con mi profesora debido a que yo sola no lo podía hacer. Llegué ahí por intermedio de mi mejor amiga que conocía al que conoce al encargado de realizar los shows",continúo relatando acerca de lo que fue la previa de su show en Monte Grande.

En febrero de este año estrenó su primera canción "Your Voice" con un videoclip realizado en el Aeroclub de Cañuelas. Se trata de un homenaje realizado a Chester Bennington (1976-2017), vocalista de Linkin Park- una de las primeras bandas que escucho de chica. "Fue bastante chocante cuando me enteró de su fallecimiento. Estaba escribiendo y tratando de ver sobre qué hacer. Me di cuenta que después de escribir varias líneas y que no podía conectar una con otra, que era porque estaba pensando constantemente en él, en la banda y en cómo estaban. Así que me dije ok, en esto es lo que estoy pensando con lo que estoy conectando en este momento, mejor escribo sobre eso. Así surgió la letra en el 2017, estuvo guardado en un cajón hasta que en el 2022 le escribí a mi productor para empezar a trabajarlo, pero recién arrancamos en el 2023 cuando compusimos toda la música", concluyó Agus Bianco, quien además es corista en Bad Kind Of Butterflies desde el año pasado.