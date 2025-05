Por Agustín Ochoa Ortega.

La nueva serie de Netflix, "El Eternauta", protagonizada por Ricardo Darín, ha causado un revuelo en toda Latinoamérica, convirtiéndose en la producción más vista de la plataforma en la región. Más allá del renombre de Darín y la resonancia de la historia original, una actuación en particular ha llamado la atención de críticos y público: la de Jesús Miseli, un joven actor venezolano radicado en Lomas de Zamora.

Miseli interpreta a George, el hermano de Inga, en esta aclamada adaptación. Su interpretación, cargada de matices y una frescura innegable, ha sido destacada como una de las mayores sorpresas de la serie. Y es aún más sorprendente si consideramos que "El Eternauta" marca su debut en el mundo audiovisual. En ese sentido, Miseli compartió los detalles de cómo surgió está oportunidad única. “Mi profesor de actuación, Ariel, fue quien me avisó del casting para participaciones en “El Eternauta”, explicó en conversación en exclusiva con el GRUPO DE MEDIOS MEDIATRES.

Tras recibir la información, Miseli envió sus datos y un autocasting, una grabación de sí mismo actuando y presentándose. "Pensé que no había quedado", confesó. "Pero dos meses después me llaman para decirme que sí. La persona me felicita y me dice: 'Empezaste en las grandes ligas', porque me preguntó si era mi primera experiencia audiovisual, a lo que respondí que sí."

El impacto de la noticia fue monumental para el joven actor. "Cuando me mandan un correo electrónico con el contrato y veo Netflix al final, ahí entendí realmente de qué se trataba la serie. Fue emocionante verlo. Estaba feliz y eufórico", relató Miseli, quien da vida a George, quien junto a su hermana Inga son repartidores de comida de plataformas digitales.

La breve pero impactante aparición de Jesús Miseli ocurre durante el tercer capítulo de "El Eternauta". En la escena, George está jugando al fútbol en una plaza cuando Inga lo interrumpe para pedirle que entregue un pedido, que finalmente ella misma realiza para que su hermano pueda continuar su partido. Esta escena, grabada frente a la Catedral de San Isidro en 2023, ofrece una ventana a la dinámica familiar de los personajes.

Oriana Cárdenas, quien interpreta a Inga, también recibió elogios por su actuación. Miseli destacó la conexión que desarrolló con Cárdenas durante la prueba de vestuario: "Antes de hacer la mencionada escena, conocí a Oriana durante la prueba de vestuarios, nos conectamos, nos pusimos a hablar. Es una persona súper buena”.

Para construir su personaje, Miseli se enfocó en la autenticidad de la relación fraternal: “Fue pensar, el creerme que era el hermano de ella, y crear en mi propia mente una historia, de lo que era mi personaje, antes de esa escena”. La actuación de Jesús Miseli en "El Eternauta" no solo representa un debut prometedor, sino que también demuestra el talento emergente en la región.

Su historia es un testimonio de la perseverancia y la pasión, y su éxito augura un futuro brillante en el mundo del entretenimiento. Su presencia, aunque breve, deja una huella imborrable en la adaptación de Netflix, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la serie.

El Eco de la Infancia: Persiguiendo un Sueño de Actuación con el Impulso de la Amistad

La vocación, a menudo, se manifiesta en la infancia, un eco persistente que resuena a pesar del tiempo y la distancia. Para Jesús Miseli, ese eco se originó en Venezuela, donde un deseo ferviente de actuar germinó desde temprana edad. "Yo me quería dedicar a la actuación desde pequeño", recordó Miseli, "a mí me preguntaban, qué era lo que yo quería hacer de grande, y yo decía, quiero ser actor. Pero se lo decía solamente a mis amigos y no a mis padres."

Este sueño, inicialmente guardado como un tesoro personal, necesitaba un catalizador para florecer. La chispa que encendió la llama fue la persistencia de su mejor amigo, Rubén. La distancia física, producto de la emigración de Jesús a Argentina en 2017 mientras Rubén permanecía en Venezuela, no debilitó su amistad, sino que la fortaleció. Rubén, impulsado por el conocimiento del talento latente de Miseli, le instó a perseguir su pasión. "Él empezó actuación y sabía que yo también podía hacer eso de chiquito," explicó Miseli. "A lo que él me dice: “hermano, tienes que meterte porque te va a encantar y te va a gustar” [...] Me convenció y me ayudó a buscar escuela."

El apoyo de Rubén culminó con el descubrimiento de una academia de actuación frente a la cámara en Argentina. La primera clase fue un bautismo de fuego: un ejercicio que exigía interpretar emociones intensas ante la lente. "Estaba nervioso," admite Miseli, "Cuando me decían acción, me sentía vivo. Cada vez que actúo me siento más vivo y real. Desde que entré, no quise salir más."

La admiración de Miseli por el legendario Jim Carrey es palpable. La habilidad camaleónica de Carrey para transformarse y comunicarse a través de la expresión facial es una fuente de inspiración constante para el joven actor. Miseli sueña con trabajar algún día con su ídolo, aprendiendo de su maestría y perfeccionando su propio arte.

Pero la historia de Miseli no termina ahí. Su formación académica en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en el Teatro Cosmopolita de Llavallol, complementada con su protagónico en "Ego, mi verdadera historia" en el Teatro Picadilly, demuestran su compromiso y dedicación al oficio. La experiencia de verse en las carteleras de un teatro de renombre, contemplando su rostro en tamaño gigante, fue un momento de realización personal que quedará grabado en su memoria.

En sus propias palabras, "Cuando subo al escenario, no soy Jesús, soy la otra persona en ese momento y hago lo que tiene que hacer mi personaje". Esta entrega total al personaje, esta capacidad de trascender la propia identidad, es lo que define a un actor verdadero.

La historia de Jesús Miseli es una inspiración para todos aquellos que guardan un sueño en su corazón. Nos recuerda que la vocación, por más silenciosa que sea, siempre encontrará la forma de manifestarse, especialmente cuando cuenta con el apoyo de amigos verdaderos y la fuerza de la perseverancia. Nos invita a escuchar esa voz interna que nos guía y a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación.