Opinión | El Kirchnerismo y Milei: un enfrentamiento que no existe

Por Fabio Abraham *

Por la historia de nuestro pueblo es un dato constante que existan posiciones políticas que sean binarias, aunque también en la vida general. Así desde unitarios y federales, mitristas y alsinisitas, Radicalismo/Conservadurismo, Radicalismo/Peronismo, Azules /colorados, etc.

Todas estas divisiones respondían a concepciones ideológicas con la participación de los Partidos políticos. La instalación en los últimos años del populismo trasladó esta división a las personas en detrimento no sólo de los Partidos políticos sino de la propia democracia y su resultante en el fondo, antes que kirchnerismo, anti kirchnerismo, responde más a Cristina/Macri, hoy Cristina/Milei.

Cabe aclarar que los "ismos" si antes respondían a corrientes de pensamiento, en la actualidad están vinculados más a las personalidades que a otra cosa, incluso sin importar si son buenos o malos. Esto llevó a la Democracia de personas, léase de candidatos, reemplazando a los partidos, e hizo más mediocre toda discusión política o programa de gobierno.

Ese comportamiento binario, que ya no es tal, nos trae a la memoria a Néstor Kirchner vociferando que el gobierno de Menem era el mejor de la Historia, no es casualidad, Milei dice lo mismo. Scioli el actual funcionario de Milei empezó su militancia con Menem, pero es la misma persona que Néstor hizo su vice y 2 veces gobernador de la Pcia de Bs As.

No hablemos de los cientos de funcionarios de Milei con origen en La Cámpora o en el Kirchnerismo.

Un caso aparte es el de Patricia Bullrich, militante de la tendencia (Montoneros) en los 70, luego desde la Juventud Peronista fue una tenaz opositora al gobierno de Alfonsín, desde ahí se perfila como Menemista para despegarse cuando terminaba el segundo gobierno del riojano para ser ministra de la alianza, luego adhiere a las huestes de Néstor Kirchner, desde donde se lanza y forma su partido para aliarse a Lilita Carrió a quien abandona para irse al PRO y a quienes traiciona para ser ministra de Milei.

Está claro que ninguna de estas opciones populistas traerá soluciones al pueblo argentino.

La UCR, que NO está representada por el diputado de Loredo, porque su posición ideológica no se condice con los postulados históricos del radicalismo, critico de los 90 y del tristemente célebre Carlos Menem, pues por principios vinculados al humanismo, a la socialdemocracia y en línea con nuestra Constitución Nacional que consagra para la República el sentido social que nos debe representar a la gran mayoría del pueblo argentino.

Hay que diferenciarse de Javier Milei, quien se siente cómodo con el partido de ultraderecha español VOX, con Trump y con el gobierno de Netanyahu en Israel, que llego al punto de votar en contra de la incorporación de Palestina a las Naciones Unidas, cambiando la posición histórica de nuestro país. Pero también tenemos que marcar diferencia con el Kirchnerismo que tienen admiración por el gobierno de Putin en Rusia o por algunos populistas latinoamericanos como Maduro, pero tampoco tenemos que ver con Macri que quiere seguir los pasos del PP, también de la derecha española.

La UCR tiene un espacio al cual pertenece hace años, es el mismo que ocupa el Laborismo Británico, el partido socialdemócrata alemán, los socialdemócratas de los países escandinavos, que mayoritariamente gobiernan sus países etc.

Un plan de gobierno que defienda la República, la democracia, proponga un plan productivo para los próximos 50 años, educación y salud pública de excelencia y una redistribución de riquezas que permita a los argentinos volver a tener movilidad social ascendente. Ese es el camino y es lo que espera la gente del radicalismo. Si no lo hacemos, la Argentina estará condenada a mudar de fracaso en fracaso cada 4 años y entonces será el momento que la UCR forme parte de la historia.

* Ex Secretario de gobierno Concejal UCR (MC) Lomas de Zamora ([email protected])