En medio de la convocatoria a sesión por la ley Bases y la reforma fiscal, UP busca “rechazar” el DNU 70/2023. A excepción de Máximo Kirchner, casi todo el bloque firmó el pedido.

“Elon, we need to talk”. Cinco palabras escritas en X en diciembre de 2024 (dónde más) fueron el preludio de la amistad más viral de 2024. La del excéntrico millonario Elon Musk, uno de los diez hombres más ricos del mundo, y nuestro vernáculo presidente libertario Javier Milei.