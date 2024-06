Axel Kicillof reclamó a Nación fondos billonarios junto a los intendentes

Fuerte carga contra la Ley Bases

A solo un día del tratamiento de la ley Bases en el Senado, Axel Kicillof se puso al frente de un scrum bonaerense coordinado entre su gabinete e intendentes peronistas con el objetivo de llevar los reclamos por los fondos que Nación adeuda ante el ministro de Economía, Luis Caputo, exhibir volumen político y poner sobre la mesa los recortes que la Casa Rosada efectúa sobre las provincias como parte del plan motosierra.

Este martes, el gobernador ofició como maestro de ceremonias de una jornada que incluyó dos escalas. En primer lugar, un pelotón de ministros y alcaldes provinciales acudieron al Palacio de Hacienda, donde presentaron un petitorio en mesa de entrada dirigido a "Toto" Caputo exigiendo el pago de $6,3 billones por parte de Nación para con el distrito por deudas en diversos ítems.

De acuerdo al desagregado que difundieron las autoridades, esa cuenta se divide en: $1.718.144 millones en deudas directas del Gobierno; $4.463.320 millones saldos de obras públicas comprometidas por el Gobierno en PBA; $26.777 millones en deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales; y $73.539 millones en reclamos diversos a Nación.

Posteriormente, los dirigentes se trasladaron hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la avenida Callao, donde el mandatario encabezó desde las 11 una conferencia de prensa en la que brindó precisiones sobre el pedido, además de activar su arsenal contra la gestión de Javier Milei, a quien acusó de instrumentar un "ajuste despiadado" que tiene como "víctimas" a los 17 millones de bonaerenses.

Rodeado por su gabinete y por jefes comunales de las distintas tribus peronistas -incluyendo de La Cámpora-, el mandatario renovó sus críticas a la administración libertaria, al tiempo que recordó que la Provincia de Buenos Aires aporta "casi el 40% de los recursos tributarios del país y recibe poco más del 20%". "Nuestra provincia es la que menos recibe, la que menos gasta y la que tiene el Estado más pequeño", señaló el exministro de Economía durante su exposición.

Acto seguido, destacó que la particularidad del ajuste llevado adelante por Nación es la "brutalidad" y que "están gobernando los mismos de siempre". Pidió, además, que el ministro Caputo "se digne a atendernos". A la vez, se refirió al traspaso de obra pública que el Gobierno, vía Guillermo Francos, inició con diversos distritos y marcó sus diferencias.

"El traspaso de obras hace acordar a los 90. Se trata de transferir obras sin recursos. Es convalidar la interrupción de las obras que son obligación y compromiso del Gobierno. Esto no quita que, si el Gobierno no las termina, nosotros no las reclamemos. Lo que no vamos a hacer es ser cómplices de la deserción del Gobierno nacional", graficó, y puso de ejemplo el pedido de su gestión para hacerse cargo de la construcción de la Autopista Presidente Perón.

Recordó, por otra parte, que su administración ya realizó cuatro presentaciones contra la Casa Rosada ante la Corte Suprema por la supresión del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del Fondo Compensador del Interior (subsidios al transporte) y la merma en los fondos de ANSES y de Seguridad.

“Estamos frente a una estafa electoral fenomenal: decían que el ajuste lo iba a pagar la casta, pero para ver sobre quién está pesando solamente hay que ir al supermercado, a la farmacia o la estación de servicio”, indicó y resaltó: “Allí van a ver que el ajuste de Milei lo está pagando nuestro pueblo”.

Antes de concluir, el gobernador se refirió a la ley Bases, que será discutida este miércoles por el Senado y cuyo final todavía está abierto. Al respecto, Kicillof dijo que el proyecto "no tiene ningún artículo que beneficie a algún actor, a algún grupo o geografía de la Provincia" y, por ese motivo, anticipó que la Provincia de Buenos Aires "convoca a la marcha que se va a realizar a las 10 de la mañana" frente al Congreso. "Necesitamos que paren esta locura, están destruyendo todo. Que Caputo se digne a atendernos", reclamó subiendo el tono.

Durante la conferencia, Estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario y los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Salud, Nicolás Kreplak; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Transporte, Jorge D´Onofrio; de Economía, Pablo López; de Seguridad, Javier Alonso; y las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz.

Por parte de los intendentes, la primera detrás de Kicillof fue para Mario Secco (Ensenada) y Jorge Ferraresi (Avellaneda). Ambos forman parte de la mesa chica del mandamás. También fueron de la partida Federico Otermín (Lomas de Zamora); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Lucas Ghi (Morón); Mariel Fernández (Moreno); y Julio Alak (La Plata). El matancero Fernando Espinoza, en tanto, no fue de la partida.

Uno de los datos de la jornada fue que no solo estuvieron los intendentes cercanos a Kicillof, sino también Mayra Mendoza (Quilmes), Damián Selci (Hurlingham) y Julián Álvarez (Lanús), los tres dirigentes del conurbano que responden a Máximo Kirchner. Su presencia denota una desescalada entre la tropa del gobernador y La Cámpora, quienes habían encendido una inédita interna en el peronismo.

Dentro de las filas de los alcaldes destacaban la acción realizada en coordinación con la Provincia, pero se mostraban escépticos respecto a conseguir una respuesta por parte del Gobierno nacional. En vez de eso, preferían poner el foco sobre la potencia política de la foto conjunta y de la unidad de acción entre La Plata y los municipios, que, principalmente, viven el azote de la parálisis en la obra pública.

Recortes en programas turísticos y tecnológicos

El Gobierno de Buenos Aires anunció este lunes la suspensión del programa de viajes de egresados gratuitos. Según explicó Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, la decisión se tomó debido al recorte que realizó el Ejecutivo Nacional de los fondos provinciales, lo que llevó a "acomodar la estructura de los costos".

“Nos hemos visto obligados a que algunos programas, los más novedosos, innovadores, con un impacto importante sobre las condiciones materiales de vida del pueblo, y en sectores como el gastronómico, el hotelero, o el turismo, este año no los vamos a poder llevar adelante”, indicó Bianco a través de una conferencia de prensa. En el encuentro también estuvieron presente el Director General de Cultura y Educación bonaerenses, Alberto Sileoni, y el subsecretario de Energía de la Provincia, Gastón Gioni.

Sumado a esto, el funcionario de Axel Kicillof informó la suspensión del programa Conectar Igualdad Bonaerense. "Cuando nosotros denunciamos que se nos recortan los recursos no es que hay un plazo fijo menos en el Banco Provincia a nombre del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Son programas que se cortan y son beneficios que tenía el pueblo de la provincia de Buenos Aires como tener una computadora que sirve para estudiar, entretenerse, capacitarse o la posibilidad de viajar a un destino turístico con el ingreso que eso implica para los hoteles, restaurantes, el sector del entretenimiento", añadió Bianco.